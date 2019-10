Visita a Mules (BZ) in Val Pusteria al cantiere sotterraneo del costruendo tunnel ferroviario del Brennero.

sabato 16 novembre 2019, a cura della Associazione Transdolomites

Transdolomites informa che sabato 16 novembre 2019 verrà organizzata

la visita a Mules (BZ) località della Val Pusteria ove si trova l'accesso

italiano al cantiere sotterraneo del costruendo tunnel ferroviario del

Brennero.





Per l'occasione verrà organizzato un servizio pullman dedicato che

partirà da Canazei ( partenza ore 6,30 ) che effettuerà la corsa in val di

Fassa , Fiemme, Passo San Lugano, Ora con destinazione Fortezza.

Il mezzo farà sosta alle fermate di Trentino Trasporti .

È previsto un secondo pullman con partenza da Trento ore 7,30 via Dogana

dalla fermata esterna dei Bus presso la stazione ferroviaria della

Trento-Malè. Destinazione sarà Ora , Fortezza con possibilità di prevedere

punti di raccolta a San Michele all'Adige , casello autostradale e Bolzano

all'uscita casello A 22 di Bolzano Sud.

Le iscrizioni sono aperte e la modulistica del programma di viaggio e

scheda di iscrizione sono pubblicati sul sito www.transdolomites.eu

Si prevede di raggiungere Fortezza all'Info Point della BBT verso le ore

10,30. Si assisterà al convegno di presentazione del progetto del tunnel

ferroviario e conoscere lo stato di avanzamento dei lavori.

Dopo le operazioni di vestitura , avverrà il trasferimento in pullman a

Mules per poi accedere in visita al cantiere sotterraneo per visitare il

cunicolo esplorativo e le gallerie di esercizio poste al di sopra del

cunicolo esplorativo dove sia sul versante italiano che austriaco sono

operative le enormi frese attivate dal 2019.

Termine delle iscrizioni mercoledì 13 novembre.



Info:

Massimo Girardi

Presidente Associazione Transdolomites

Cell. 320.4039769

www.transdolomites.eu