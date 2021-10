Visite guidate a Roma con la realtà aumentata

Nuove proposte di visite guidate a Roma con l'ausilio della realtà aumentata. La classica visita guidata condotta dalla guida turistica specializzata si arricchisce dello strumento virtuale, per poter vedere le ricostruzioni degli edifici simultaneamente durante la spiegazione storico-artistica.

Tutti conoscono i grandi monumenti della Roma imperiale, ma pochi possono vivere l'esperienza di una visita guidata immersiva nell'epoca antica.



ArtWanderlust, in collaborazione con VR Back to the Past, propone a Roma due passeggiate virtuali che, oltre alla spiegazione della guida turistica, si avvalgono dell'ausilio della realtà aumentata.



Grazie all'uso dei visori le parole della spiegazione prendono forma simultaneamente, trasportando ogni partecipante in un viaggio indietro nel tempo.

Un'esperienza unica per poter toccare quasi con mano le ricostruzioni del Colosseo, del Circo Massimo o dell'antico Circo di Nerone, vedere le decorazioni, i marmi, sedersi qualche secondo sugli spalti.

I visori saranno di supporto alla visita guidata, e daranno la possibilità di catapultarsi nella vita quotidiana di 2000 anni fa. Si avrà la possibilità non solo di vedere le ricostruzioni dei grandiosi edifici, ma di assistere anche alle lotte gladiatorie o alle corse delle bighe, nonché di passeggiare accanto ai nostri antenati.

Due ore di pura immersione nell'epoca antica.



Due sono le proposte:

Roma Imperiale Virtual Tour: passeggiata lungo uno degli itinerari più classici della città eterna, dal Colosseo al Circo Massimo, passando per i Fori Imperiali e il Teatro di Marcello.

Da San Pietro a Castel Sant'Angelo: breve itinerario storico che parte dal colle Vaticano prima della costruzione della Basilica di San Pietro fino alla fortificazione di Castel Sant'Angelo.



Entrambi le passeggiate virtuali possono svolgersi come servizio esclusivo su richiesta riservato a coppie, famiglie, piccoli gruppi, o scolaresche.

Oppure si potrà partecipare alle visite guidate a raccolta previste da calendario consultabile nel sito www.artwanderlust.com



PROSSIMO APPUNTAMENTO IN CALENDARIO

Itinerario: Roma Imperiale Virtual Tour

Quando: domenica 31 ottobre ore 10.00

Appuntamento: ore 9.50 – Arco di Costantino, piazza del Colosseo

Durata massima: 2 ore.

Costo: 20 euro; 17 euro fino a 13 anni.

Prenotazione obbligatoria entro venerdì 29 ottobre ore 20.00 claudia.artwanderlust@gmail.com.

Visita non adatta ai bambini sotto i 6 anni.



ArtWanderlust è il progetto personale nato nel 2020 di una guida turistica, storica dell'arte e appassionata di itinerari e viaggi sulle tracce del patrimonio storico-artistico.

VR Back to the Past è una realtà a Roma specializzata nella produzione di contenuti digitali e ricostruzioni 3D per itinerari, tour, progetti didattici e visite guidate.