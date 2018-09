Visto il successo ottenuto due nuove date per il corso di burraco alla Polisportiva Spazio Stelle

Presso Polisportiva Spazio Stelle

MONSAMPOLO DEL TRONTO – Visto il successo ottenuto dai primi appuntamenti, proseguirà anche lunedì 24 settembre e lunedì 1 ottobre, presso la sede della Polisportiva Spazio Stelle in piazza Bachelet 5 nella frazione Stella, il corso gratuito di burraco.



Dalle 21 alle 23, infatti, proseguirà si svolgerà l’iniziativa aperta a soci, amanti e simpatizzanti del gioco che permetterà di apprendere le nozioni e le regole di tale attività ma anche di trascorrere un po’ di tempo in compagnia.



Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni (gratuite) si può contattare la responsabile Stefania Ciotti (tel. 3920427222).



L’iniziativa viene realizzata con il contributo dell’Asur Marche, ai sensi della D.G.R. 1118/2017.



Il corso è organizzato nell’ambito dell’iniziativa “3m project – Metti in moto la mente” con la collaborazione della Polisportiva Spazio Stelle.



Per ulteriori informazioni si possono consultare il sito www.usaclimarche.com, il gruppo facebook “U.S. Acli Marche settore burraco”