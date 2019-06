nella rinomata e caratteristica location DOMUS OCTAVIA, Narni

Venerdì 28 Giugno manca poco

L'evento nasce dall'idea della Manager Debora Cattoni di onorare Ferruccio Lamborghini,

fondatore del mito Lamborghini.

Il fil rouge della serata sarà una connessione tra l’arte e i motori,

storia e tradizione. In questo concetto, la manager Debora Cattoni, che collabora con celebrità

internazionali, ha voluto invitare per l'occasione il Professore Vittorio Sgarbi, il quale, insieme a

Fabio Lamborghini, nipote di Ferruccio e custode della memoria storica della Famiglia

interpreteranno quelle che sono le sinergie tra il mondo dell’arte e quello delle automobili: due

emisferi in cui l'estetica trova la sua massima espressione e rappresentazione .

Tanti gli artisti presenti , ospite Sara Tommasi finalmente in gran forma , il prestigiatore illusionista Mago Marvik, la serata sarà presentata dal conduttore Gianluca Nasi .

Daniela Del Prete con la sua kermesse Dagal Social programma tv su Sky 903 riprenderà momenti clu dell evento .