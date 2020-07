Volonclick sempre accanto alle agenzie con prodotto e supporto professionale

L’emergenza sanitaria non ha completamente intaccato la voglia di viaggiare degli Italiani e gli agenti di viaggio hanno bisogno, oggi più che mai, di certezze e di risposte concrete da dare ai clienti, che chiedono soluzioni per la riprotezione dei loro viaggi e per l’utilizzo dei voucher.

Per questo motivo, Volonclick annuncia nel breve periodo l’inserimento di una serie di partenze speciali a conferma immediata per il mese di agosto, basate su Grecia, Spagna e Malta. Prosegue inoltre il progetto Italia, che sta dando buoni risultati, con particolare riferimento a riviera Adriatica e sud della Penisola, con Puglia e Sicilia in testa alla classifica delle destinazioni più richieste.



Luigi Deli, Presidente Volonline, dichiara: “In questi mesi non ci siamo mai fermati. L’importante lavoro svolto anche attraverso i social ci ha consentito di dimostrare giorno dopo giorno la qualità della nostra programmazione e, soprattutto, del team di professionisti di Volonline, che garantiscono un supporto imprescindibile in momenti come questi. Richiede una forte resilienza continuare ad essere al fianco dei nostri partner, senza tradire il rapporto di fiducia che ci lega ormai da anni: non li abbandoniamo e, soprattutto, non caliamo soluzioni dall’alto, ma valutiamo caso per caso, in base alle specifiche esigenze e alle effettive possibilità di azione in un contesto sempre mutevole. Puntiamo a proporre prodotti fruibili e competitivi per rimborsare con nuove prenotazioni, ove possibile, i voucher emessi durante il lockdown, e riproteggere le pratiche già confermate”.



Sul fronte delle partenze garantite nel mese di agosto, gli impegni principali sono concentrati sulla Grecia, pronta ad accogliere i turisti italiani previa compilazione di un modulo elettronico almeno 48 ore prima della partenza: Corfù, Penisola Calcidica, Rodi e Zante da Milano, Cefalonia da Bergamo, Creta da Milano e Napoli, Mykonos da Verona e Napoli e Santorini da Milano, Verona e Napoli. Seguono Malta e Spagna, con 11 partenze per Minorca, 5 per Maiorca e circa una ventina di date sulle Canarie, ripartite tra Fuerteventura, Gran Canaria e Tenerife, a cui si affiancano proposte di short break a Valencia.



Luca Frolino, Responsabile Booking Milano e Programmazione Offerte Speciali Volonline, commenta: “Nonostante l’incertezza del momento e la continua variazione delle normative, abbiamo deciso di mantenere gli impegni su agosto, abbinando a tutti i pacchetti una polizza speciale “all-risks”, valida anche in caso di sinistri legati all’epidemia. Siamo inoltre già al lavoro per l’autunno e le festività natalizie: torniamo a programmare il lungo raggio, a cominciare dalle Maldive che proponiamo con partenze garantite a Natale, Capodanno ed Epifania, anche in business class, abbinate a resort suddivisi in funzione della tipologia e del rapporto qualità/prezzo. In totale, sulle festività abbiamo già pubblicato una sessantina di offerte che spaziano dagli Emirati Arabi ai Caraibi, dalla Thailandia alle Capitali Europee, fino agli USA”.