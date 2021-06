Volonline a BMT con Italia e Mediterraneo: ottimismo sul lungo raggio

Volonline, tour operator con sedi a Milano e Napoli, ha scelto BMT per inaugurare la stagione della ripresa e presentare le ultime novità messe a punto per l’estate 2021, anche alla luce delle notizie relative alla ripartenza dei flussi turistici nazionali ed internazionali.

Michele Guardascione, Direttore Vendite Sud Italia Volonline, dichiara: “Crediamo molto nella BMT e abbiamo colto subito l’occasione di incontrare finalmente dal vivo i nostri partner per presentare il prodotto estivo e, soprattutto, i progetti che ci vedranno coinvolti nei prossimi mesi. Il mercato del sud per noi ha un valore strategico importante e un ottimo potenziale di crescita. Per questo, abbiamo riconfermato le partenze speciali da Napoli in alta stagione, a cui si affiancano il dynamic packaging di Volonclick e le proposte tailor made a marchio Volonline”.



Volonclick, che poteva già contare sul prodotto delle principali bed bank e OTA nazionali ed internazionali, è stato recentemente implementato con un hub XML specializzato in DMC e Tour Operator italiani ed è pertanto da pochi giorni in grado di proporre molti contratti diretti e prodotto in esclusiva. “In questa fase abbiamo deciso di integrare in Volonclick 12 fornitori italiani, tra DMC e TO – prosegue Guardascione – riuscendo ad ottimizzare ulteriormente sia il prodotto Mare Italia in Sicilia, Liguria, Puglia, Campania, Isole Minori e Riviera Adriatica, sia il prodotto montagna, con resorts, case e ville esclusive”.



Per quanto concerne i pacchetti a date fisse, disponibili sempre a marchio Volonclick, il tour operator propone una collection di partenze da Milano e dai principali aeroporti italiani in alta stagione su tutto il bacino del Mediterraneo: Italia, ma anche Malta, Cipro, Baleari, Canarie e, come sempre, un ampio ventaglio di proposte sulla Grecia (Rodi, Creta, Cicladi, Corfù, Zante, Penisola Calcidica e Cefalonia). Per il mercato del sud sono disponibili anche le partenze speciali da Napoli Capodichino per la Sicilia, con Cefalù, Giardini Naxos e Selinunte, e la Sardegna, a cui si affiancano Abruzzo, Puglia, Basilicata e Calabria in solo land.



Chiude il prodotto “à la carte” per chi cerca soluzioni esclusive con itinerari su misura e sistemazione in strutture particolari, come castelli, agriturismi, masserie, chalet, boutique hotel e tenute. Quanto alle destinazioni, l’offerta abbraccia l’intera Penisola e buona parte del corto raggio, dalle località più famose ad angoli più intimi e ancora da scoprire.



Sandro Ferrari, Direttore Vendite Nord Italia Volonline, traccia un bilancio sull’andamento delle prenotazioni: “La biglietteria aerea, da sempre uno dei nostri asset strategici con particolare riferimento al segmento etnico, non si è mai fermata. Per quanto concerne i pacchetti, l’Italia è ancora la protagonista assoluta delle vendite: a inizio giugno abbiamo raggiunto il budget base che ci eravamo proposti a inizio stagione e oggi puntiamo a traguardi ottimistici. Ogni giorno registriamo una graduale crescita delle prenotazioni di Grecia e Spagna, con partenza tra luglio e agosto, mentre siamo nelle mani della politica per la ripartenza del lungo raggio. Verosimilmente, la maggior parte delle mete torneranno operative in autunno, ma ci aspettiamo l’apertura di alcune destinazioni già da quest’estate”.



A questo proposito, da qualche mese Volonline sta effettuando una serie di site inspections documentate sui canali social ufficiali dell’Operatore, per dare riscontro concreto agli agenti di viaggio e ai clienti sulle condizioni delle strutture, sul rispetto delle regole di sicurezza e sull’accessibilità quotidiana delle destinazioni.



A tutela della sicurezza dei viaggiatori e della tranquillità degli agenti di viaggio, Volonline ha predisposto la copertura Volonlock, che comprende assistenza h24, blocco adeguamenti e un’assicurazione medico/bagaglio annullamento “all risks”, valida anche in caso di eventi pandemici. Al momento della prenotazione, inoltre, si può stipulare la polizza “Be Free” per cancellare senza penale fino a 30 giorni prima della partenza.



Luigi Deli, CEO e Founder Volonline, conclude: “Ora più che mai è necessario fare sistema e rispondere con soluzioni concrete ed efficaci alle necessità degli agenti di viaggio. Siamo convinti che una delle priorità della ripartenza sarà creare strumenti volti a portare i clienti in agenzia, e per questo siamo collaborando allo sviluppo di un nuovo progetto di marketing territoriale, di cui daremo conto a breve, insieme ad altri partner strategici”.