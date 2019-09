Volontari Mondo libero dalla droga alla conquista di Ascoli Piceno con La verità sulla droga

Che si tratti di Alcol, Marijuana, Eroina, Cocaina, Antidolorifici ecc… parliamo di sostanze di cui i giovani abusano per puro diletto o per il semplice fatto che gli viene proposta dagli “amici” o compagni di scuola che ne fanno uso. Ecco perché La verità sulla droga.

Questo è ciò che spinge i volontari di Mondo libero dalla droga delle Marche a raggiungere direttamente i giovani di ogni dove, settimanalmente. Domenica è la volta di Ascoli Piceno, dove i volontari saranno presenti per la prima volta sulle piazze cittadine per fornire La verità sulla droga direttamente nelle mani dei giovani, delle famiglie e di chiunque sia interessato a ricevere copie gratuite degli opuscoli informativi.

Le persone assumono droga perché vogliono cambiare qualcosa nella propria vita.

Ecco alcuni dei motivi che i giovani hanno fornito per giustificare l’uso di droga:

Per inserirsi

Per evadere o rilassarsi

Per ammazzare la noia

Per sembrare più grandi

Per ribellarsi

Per sperimentare

Loro pensano che le droghe siano una soluzione, non credono che diventi un vero problema, molto più grave delle motivazioni assunte per iniziare a farne uso.

A nessuno, in particolare ai giovani, piace sentire la predica su ciò che si può o non si può fare. “L'arma più efficace nella guerra contro la droga è l'educazione.” Scrisse L. Ron Hubbard

Perciò, noi forniamo le informazioni che permettono ai giovani di scegliere di non assumere droga in primo luogo. Per di più, la campagna La Verità sulla Droga consiste di attività a cui possono unirsi per diffondere un modo di vivere libero dalla droga.