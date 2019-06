Volontari sassaresi pronti per una nuova iniziativa di prevenzione all'uso di droga

L'ideologia di liberalizzazione serpeggia sempre di più e le persone sono bombardate da dati inventati che mettono solamente i soldi al primo posto, mai la salute.

Il fatto che stiano avvenendo arresti in tutta la Sardegna sta incentivando le attività dei volontari di Fondazione per un Mondo Libero dalla Droga e della Chiesa di Scientology che, nella serata di venerdì 28 giugno, anche a Sassari, distribuiranno centinaia di libretti informativi contro l'uso di stupefacenti.



La lotta senza quartiere che sta venendo fatta ha come presupposto quanto affermò il filosofo L. Ron Hubbard il quale disse che “la droga è l'elemento più distruttivo presente nella nostra cultura attuale”.



Con l'attuale marketing dell'uso di droga, con la cannabis al primo posto, che stanno facendo certi folli, si sta verificando sempre più il fenomeno dell'abbassarsi dell'età in cui i ragazzini sperimentano il primo sballo. Quello che non ci fanno sapere è in primo luogo il fatto che sono una manciata gli stati che hanno legalizzato, e soprattutto non ci dicono che in quei paesi il consumo di droga va aumentando, non solo di quella liberalizzata, ma di qualunque droga.



Provare per credere: chi dice a un amico che sta compiendo un viaggio ad Amsterdam verrà guardato come uno sballone, non certamente come uno che intende incrementare la sua cultura andando a conoscere usi e costumi di una città così florida. Con iniziative come quella che avverrà nella serata di domani, i volontari vogliono aiutare i cittadini a cambiare tendenza, suggerire di mettere la salute al primo posto e soprattutto che la vita sia libera dalla droga. Info: www.noalladroga.it