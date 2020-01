Volontari sempre attivi con la prevenzione nelle Marche

Si è tenuta giovedì mattina al mercato pubblico a Porto San Giorgio un'azione di sensibilizzazione e prevenzione alla droga.

Ben 600 opuscoli distribuiti ai cittadini per informarli sui rischi dalla dipendenza da Alcol, Farmaci e Antidolorifici.

Molta la curiosità degli abitanti che hanno ringraziato per l'informazione portata gratuitamente. Parlare di prevenzione 'Dagli Effetti Negativi che la dipendenza genera, sia sulle facoltà mentali che fisiche' sono dati Vitali, che rendono la persona sensibile a fare attenzione. Inoltre i volontari del gruppo -Mondo libero dalla droga- hanno raggiunto anche la scuola media 'Borselli' dove hanno raggiunto all' uscita genitori e figli, che hanno accolto con grande curiosità e interesse l'opuscolo LA VERITÁ SULLA DROGA, confidandoci che approfitteranno per leggerlo con i figli per fare comprendere il male generato dalle sostanze stupefacenti!

Un vero e forte incoraggiamento al mondo dell'Insegnamento a istituire 'prevenzione' come materia scolastica affinché ci sia un futuro sano per le generazioni. Che dire? È bene riflettere: Che cosa vogliamo insegnare ai nostri figli? La risposta è chiara; come ben sottolineava il filosofo americano L.Ron Hubbard: ' La droga distrugge' ....aggiungiamo senza fare distinzione di età, cultura, razza, religione o ceto sociale. Pertanto solo la sana informazione può prevenire e far diminuire il potere del marketing della Droga.

Per informazioni www.noalladroga.it