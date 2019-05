Voucher Fiere 2018-2019 per le MPMI della Puglia

È ancora possibile presentare domanda per accedere al fondo perduto previsto dalla misura “Voucher fiere 2018-2019” della Regione Puglia, dedicato alle MPMI che parteciperanno, in qualità di espositori, a fiere internazionali in paesi europei ed extra europei entro il 31 dicembre 2019.

Caratteristiche del Voucher Fiere Puglia



Con il bando “Voucher Fiere 2018/2019“, la Regione Puglia ha messo a disposizione 5.000.000 di euro per sostenere i processi di internazionalizzazione delle micro, piccole e medie imprese pugliesi. L’intenzione è quella di favorire l’accesso ai mercati esteri da parte delle imprese presenti sul territorio, grazie al supporto tecnico di Unioncamere Puglia che, tramite l’erogazione di voucher, agevola in modo diretto le aziende interessate a crescere all’estero.



L’incentivo copre le spese di partecipazione a fiere ed eventi internazionali, relative a:

- affitto spazi espositivi,

- allestimento e manutenzione spazi espositivi,

- inserimento nel catalogo della manifestazione fieristica,

- servizi di hostess e di interpretariato,

- spedizione dei campioni da esporre e del materiale promozionale,

- costi di verifica preliminare dei requisiti di registrazione e spese di deposito di domanda di registrazione dei marchi.



Agevolazione per le MPMI della Puglia



Il contributo a fondo perduto, erogato sotto forma di voucher, copre fino al 50% dei costi ammissibili fino ad un massimo di:

- 6.000 € per la partecipazione a fiere internazionali in Paesi UE

- 9.000 € per la partecipazione a fiere internazionali in Paesi Extra UE



Scadenza del Voucher Fiere



Le domande devono essere presentate tassativamente almeno 60 giorni prima della data di inizio della Fiera ed è obbligatoria la partecipazione del legale rappresentante dell’impresa.

L’impresa può presentare fino ad un massimo di due domande per la partecipazione a due differenti manifestazioni fieristiche.