Vuoi diventare Agente Immobiliare ? Corsi online validi su tutto il territorio nazionale in collaborazione con FIAIP (Federazione Italiana degli Agenti Immobiliari Professionali)

Corso di preparazione alla Professione di AGENTE DI AFFARI IN MEDIAZIONE (AGENTE IMMOBILIARE) B/PRE L. 39/89 -D.M. 21/12/90 n. 452 Autorizzato dalla Regione Marche con D.D.P.F. n. 725 del 25.07.2020 scheda n.1019867 in collaborazione con la FIAIP (Federazione Italiana degli Agenti Immobiliari Professionali)

IL CORSO CAUSA EMERGENZA COVID VERRA' SVOLTO ONLINE su piattaforma zoom. TUTTE LE LEZIONI VERRANNO REGISTRATE E SARA' POSSIBILE RIASCOLTARLE ANCHE OLTRE LA FINE DEL CORSO

A tutti i corsisti verrà inviato il materiale didattico (dispende - slide) di supporto allo studio



La finalità del corso è quella di dare ai partecipanti la preparazione necessaria per poter sostenere l’esame per il rilascio dell’attestato abilitante presso le Camere di Commercio



Programma didattico di 120 ore.



MOD. 1 ORIENTAMENTO INIZIALE /LA FIGURA DELL'AGENTE IMMOBILIARE 4 ORE

MOD. 2 DIRITTO TRIBUTARIO 16 ORE

MOD. 3 DIRITTO DI FAMIGLIA - SUCCESSIONI E DONAZIONE 16 ORE

MOD. 4 DIRITTO CIVILE E COMMERCIALE 36 ORE

MOD. 5 ELEMENTI DI URBANISTICA e EDILIZIA 12 ORE

MOD. 6 ELEMENTI DI ESTIMO E CATASTO 28 ORE

MOD. 7 ASPETTI FINANZIARI 4 ORE

MOD. 8 PRIVACY E ANTIRICICLAGGIO 4 ORE

Docenti

Avv. Francesca Lumachini

Ing. Donato Massei

Dott. Comm. Romina Leombruni



IL CORSO E' A NUMERO CHIUSO ; il criterio di selezione delle domande sarà l'ordine di arrivo delle domande.



TITOLO RILASCIATO

Al termine del corso a coloro che avranno frequentato almeno il 75% delle ore verrà rilasciato un attestato di frequenza necessario per l'iscrizione all'esame presso la Camera di Commercio.