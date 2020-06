Wake Up Innovators RESTART. Il design Made in Italy ospite di Connexia: prove generali di «ripartenza». Guest: Daniele Lago

Giovedì 25 giugno prosegue il ciclo di incontri di Connexia con i top manager dell’industria italiana sul post Covid-19. Nel «salotto digitale» dell’agenzia l’eccellenza del design di interni. Ospite: Daniele Lago, Chief Executive Officer & Head of Design di LAGO S.p.A.

Milano, 22 giugno 2020 – Tredicesimo appuntamento con Wake Up Innovators | RESTART, ciclo di incontri dedicato alla ripartenza a cura di Connexia.



Ad accesso gratuito e interamente digitale, Wake Up Innovators | RESTART Special Edition è un’occasione di analisi concreta e confronto aperto con i protagonisti dell’industria italiana, per fare insieme il punto sul business e sulle strategie per reagire alla crisi e ripartire.



Ospite di Zornitza Kratchmarova, Corporate Communication Director di Connexia, sarà Daniele Lago, Chief Executive Officer & Head of Design di LAGO S.p.A. Un’occasione unica di condivisione, per un racconto in presa diretta di come una delle più grandi aziende di design e arredamento del Made in Italy abbia scelto di reagire e fronteggiare le esigenze straordinarie dettate dall’emergenza Coronavirus, tra smartworking, riorganizzazione delle attività produttive e iniziative a supporto della Regione Veneto.



Evento gratuito in live meeting previa registrazione sulla piattaforma @Cisco Webex (https://bit.ly/3hBM6RM).



WAKE UP INNOVATORS | RESTART

Giovedì 25 giugno

Ore 9.00 – 10.00

@Cisco Webex