Walking on the beach per contrastare la vita sedentaria

L'iniziativa "Sport senza età" si svolge ad Altidona

ALTIDONA – Lunedì 30 luglio, con una nuova iniziativa, continua nel territorio comunale il progetto “Sport senza età” sostenuto dall’Asur Marche ai sensi della DGR 1118/2017.

Dalla collaborazione tra U.S. Acli Marche, ASD Dspin di Marina di Altidona, Comune di Altidona, Acli e Fap Acli è nata infatti l’iniziativa “Walking on the beach” che si svolgerà tutti i lunedì alle ore 7 (tranne quando piove) con partenza da piazzale Verdi (antistante la palestra Dspin a Marina di Altidona).

Il fine dell’iniziativa è quello di incrementare le opportunità di promozione dell’attività fisica dei cittadini che rappresenta un importante strumento di prevenzione dell’insorgere di varie malattie strettamente connesse con l’inattività fisica.

La partecipazione al progetto è gratuita, si consiglia di portare scarpe da ginnastica, telo, spugna e costume da bagno.

Sulla pagina facebook dell’Unione Sportiva Acli Marche e sul sito www.usaclimarche.com possono essere ottenute ulteriori informazioni sull’iniziativa. In alternativa è possibile contattare la referente progettuale ed “anima” dell’iniziativa Daniela al numero 3391084448.