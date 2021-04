WAVE, il nuovo detersivo in fogli. L'onda rivoluzionaria del pulito sostenibile. Perché il mondo in cui viviamo è il dono più prezioso

Piccolo grande Wave. Una rivoluzione nel mondo del bucato. Per la prima volta nel mercato, un detersivo in fogli a base di componenti naturali e che si sciolgono nell’acqua senza lasciare traccia.

Si può essere responsabili anche facendo il bucato: può essere riassunta così, in estrema sintesi, la filosofia di WAVE il Detersivo in Fogli, che infatti ha festeggiato la Giornata Mondiale della Terra 2021 presentandosi con un packaging totalmente rinnovato, ora completamente PLASTIC FREE: oltre alla scatola in cartone, le cui fonti sono garantite responsabili, per imballare i fogli-detersivo oggi viene impiegata una pellicola in cellulosa rigenerata, materiale 100% compostabile.



Già il prodotto in se’ è ricco di vantaggi per le persone e per l’ambiente.



Disponibile in due varianti, CLASSIC (profumato) e SENSITIVE (senza profumo), WAVE è semplice da utilizzare, basta mezzo foglio per un bucato fresco e pulito, in lavatrice ma anche a mano.

Non contiene parabeni, candeggina, 1,4-Dioxano, sbiancanti ottici, fosfati e microplastiche. È ipoallergenico, adatto quindi anche alla pelle dei più piccoli. Occupa pochissimo spazio, nessun ingombrante flacone da smaltire. È leggero e compatto, basti pensare che il materiale per 16 lavaggi pesa 50 grammi, a tutto vantaggio anche del trasporto, con conseguente riduzione di consumo di carburante.



Il prodotto con il nuovo packaging è disponibile dal 22 aprile 2021 nell’e-commerce del sito wavewashing.com, e su Amazon dal mese di maggio 2021 oltre al canale della grande distribuzione.



WAVE il detersivo in Fogli è un prodotto fortemente voluto da BLUGENIA, società veneta che si impegna a sviluppare business con alto tasso di etica e di trasparenza, con la convinzione che anche i piccoli gesti quotidiani da parte di tutti possono “fare sistema” per salvaguardare le persone e l’ambiente.



Per questo, immaginando creativamente il futuro, la Mission di BLUGENIA intende portare innovazione e nuovi modi d’uso in prodotti di largo consumo, perché ogni piccolo miglioramento, adottato da molti, possa da subito costituire un beneficio concreto.



Un modo nuovo di guardare il mondo da cui ha preso il via il progetto WAVE, frutto di anni di analisi con studi sui comportamenti dei consumatori, della distribuzione e sull’utilizzo di detersivi. E un’attenta progettazione, per arrivare a sviluppare un prodotto che riducesse l’impatto sulle persone e sull’ambiente, ma nello stesso tempo di qualità, performante e alla portata di tutti. BLUGENIA, peraltro, si propone di non limitarsi al mercato nazionale, ma di avviare l’esportazione globalmente, e non solo nel canale online.



BLUGENIA

Nasce a Padova nel 2018 con sede operativa a Treviso

I soci fondatori, hanno voluto creare un’entità in cui il business comprendesse fare insieme qualcosa di buono, di utile e di innovativo, convinti del fatto che un singolo piccolo gesto può essere un grande esempio e che quindi dall’unione di tantissimi di questi gesti scaturisse un movimento positivo irrefrenabile.

Già il nome della società è altamente evocativo: il colore del cielo, e soprattutto del mare, dell’acqua che è vita, da difendere dall’incuria dell’uomo: e la progenie, quelli che verranno, perchè non ereditino un pianeta più povero e invivibile.

Quindi, non prodotti fini a sé stessi e soggetti a un mero interesse economico, ma una visione fuori da rigidi schemi di mercato, per progetti curati con attenti studi e ricerche, sostenibili, immediatamente fruibili per tutti.

BLUGENIA sta investendo in direzione 4.0, per poter avviare la produzione di WAVE 100% Made in Italy con tecnologie all’avanguardia e processi produttivi innovativi e sostenibili. L’intenzione nel prossimo futuro è di arrivare ad essere a impatto zero e poter utilizzare fino in fondo il totale della produzione.

Già oggi gli scarti, perché esteticamente imperfetti, del prodotto WAVE sono ceduti gratuitamente a privati e associazioni per assicurare loro un pulito sicuro e rispettoso dell’ambiente.

L’impegno di BLUGENIA è già stato insignito dell’ADI PACKAGING DESIGN AWARD 2019: “Un premio alla ricerca, al prodotto e al lavoro di comunicazione che esprime egregiamente il lavoro svolto da questa start up”.