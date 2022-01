Weekend yoga: consigli utili e proposte

Per chi pratica yoga, l’idea di poter approfondire la pratica durante un intero weekend è particolarmente allettante. Sia che tu sia un praticante, sia che tu sia un insegnante. Il fine settimana, infatti, è quel tempo ideale per dedicarsi a un’attività staccando totalmente dalla quotidianità. In questo articolo vogliamo darti consigli utili per programmare viaggi yoga nel weekend con insegnanti professionisti e farti conoscere alcune delle proposte pubblicate sul nostro portale. È molto più semplice di quanto possa sembrare. Organizza il tuo prossimo weekend yoga con Eventi Yoga: scegli il viaggio in base al luogo e al tipo di yoga che vorresti praticare, prenoti e via …

Weekend yoga, perché?

Le ragioni per partecipare a un weekend yoga sono davvero numerose. Vediamo le principali.



Innanzitutto la possibilità di immergersi nella pratica per un fine settimana: lontano dalla solita routine, dagli impegni e da tutte le innumerevoli distrazioni che abbiamo se rimaniamo a casa durante il weekend.



L’opportunità di fare pratica con un insegnante che segui e di cui hai stima. Il fatto di poterti dedicare allo yoga per così tante ore di fila, ti consente senz’altro di concentrarti e di migliorare il tuo approccio a questa disciplina.



E ancora, la possibilità di condividere la tua passione per lo yoga con persone che nutrono e coltivano il tuo stesso interesse. E questa è un’occasione preziosa: per conoscere persone nuove e per imparare non solo sul tappetino, ma nella vita “reale”.



Infine, poter praticare in un luogo che non sia la tua città o il tuo paese ti consente di conoscere altre realtà, altre culture, altri modi di vivere e di pensare. Vivere lo yoga al mare, in montagna, in campagna o semplicemente in un’altra città, è un vero dono.



Cosa aspettarsi da un weekend yoga

Il consiglio che ti diamo è quello di non caricare il tuo weekend yoga di troppe aspettative. Certo, sceglilo con cura (tra qualche riga ti daremo qualche consiglio su cosa considerare prima di partire), ma poi lasciati andare all’esperienza, allarga le braccia, respira e accogli ciò che arriva. Proprio come si fa nella pratica yoga e nella meditazione. Vada come vada, da un weekend yoga si torna sempre un po’ più ricchi, nel corpo e nello spirito.



Cosa considerare prima di prenotare un weekend yoga:

la località, sceglila in base ai tuoi interessi, per poter abbinare lo yoga a ciò che realmente ti piace fare (passeggiate in montagna, goderti il mare e la spiaggia, visitare città d’arte, conoscere nuove culture, etc);

l’insegnante, è importante scegliere weekend yoga organizzati da insegnanti che conosci o vuoi conoscere, che stimi, di cui ti piace il metodo. Se non dovessi conoscere insegnanti che organizzano viaggi, informati molto bene sull’organizzatore, è importante per non trovarsi poi spiacevoli sorprese;

la tipologia di alloggio, anche in questo caso, scegli una proposta che corrisponda alle tue aspettative;

il prezzo, che deve essere congruo, in relazione all’offerta.



I weekend yoga, in genere, sono organizzati in modo da offrire al partecipante il giusto equilibrio tra la pratica yoga e le attività proprie del territorio che ospita il weekend stesso: sport, escursioni, visite culturali o enogastronomiche, etc. La pratica yoga si concentra su un determinato stile yoga o su più stili. Tra le combinazioni più gettonate: weekend yoga e meditazione e weekend yoga e relax.



Ogni destinazione ha il suo perché. Qui di seguito le più richieste in Italia.



Weekend yoga Toscana

Tutto ciò che fa della Toscana una delle regioni italiane più amate in tutto il mondo diventa l’ingrediente perfetto per un weekend yoga: dai meravigliosi paesaggi alle città d’arte, dagli itinerari enogastronomici alla quiete della campagna.



Weekend yoga Marche

Un’altra regione da scoprire, capace di accontentare tutti (ma proprio tutti): grazie alla sua felice posizione geografica, le Marche possono essere scelte dagli amanti del mare, della montagna, della natura più selvaggia. E cosa dire poi dell’ospitalità e della cucina marchigiane? Semplicemente spettacolari.



Weekend yoga Veneto

Anche il Veneto regala stupore agli amanti dello yoga: grazie alla sua varietà di paesaggi (si spazia dalla lagunare e affascinante Venezia alle Dolomiti), può essere scelto per abbinare pratiche di yoga, meditazione e benessere a itinerari nella natura o alla scoperta di alcune tra le città d’arte più suggestive d’Italia.



Weekend yoga Lombardia

Gli yogi in Lombardia possono davvero spaziare tra un’offerta di zone molto differenti tra loro, dalla metropolitana Milano (che ricordiamo essere tra le città italiane più vicine allo yoga, vedi a tal proposito dieci centri yoga da non perdere a Milano) alle valli bergasmasche e bresciane, ai laghi di Como e di Varese fino alle colline dell’Oltrepò Pavese.



Weekend yoga Trentino Alto Adige

E per chi ama la montagna, quella verace, non può non considerare tra le destinazioni per un weekend yoga il Trentino Alto Adige. Praticare in alta quota, in strutture curate e accoglienti, è un’esperienza da fare. Assolutamente.