WEENGA: il nuovo servizio che mette in contatto INFLUENCERS ed AZIENDE.

Weenga si rivolge agli influencers che vogliono trovare nuove collaborazioni ed alle aziende che hanno bisogno di sviluppare il proprio business online, il tutto al prezzo più competitivo del mercato. FACILE, CONVENIENTE, EFFICACE.

Weenga è il nuovo servizio di Influencer Marketing che permette ad aziende ed influencers di stringere collaborazioni.



Una volta iscritti gli influencers vengono presentati direttamente alle aziende più idonee in base al proprio profilo e vengono ricontattati tramite email due volte a settimana, mentre dopo l'iscrizione le aziende ricevono, sempre tramite email, i contatti di influencers selezionati specificatamente in base al tipo di attività e ad algoritmi proprietari, in modo da aiutare l'azienda a sviluppare il proprio business online.



Il servizio promette di essere il modo più facile ed economico per avvicinarsi al mondo dell'influencer marketing.



Come funziona nel dettaglio:



Per gli influencers:



- Iscrizione (pochi semplici passi per essere inseriti nel database)

-Analisi (viene analizzato il profilo per capire a quale tipo di aziende può risultare utile)

-Selezione (vengono selezionate le aziende più in linea con il profilo per ottenere i migliori risultati)

- Presentazione (del profilo alle aziende)

- Collaborazione (le aziende interessate contattano direttamente l'influencer per avviare una collaborazione)







Per le aziende:



- Iscrizione (un modulo da compilare per permettere a Weenga di comprendere il tipo di business)

-Ricerca (selezione degli Influencers più adatti a parlare dell'attività sulle proprie pagine Social)

-Presentazione (presentazione periodica via Email di Influencers selezionati per avviare collaborazioni)

-Pubblicizzazione (gli influencers inizieranno a proporre contenuti per sviluppare la presenza online dell'azienda)