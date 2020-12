Welcome Winter: le luci di Courmayeur salutano l’inverno

Sabato 5 dicembre Courmayeur festeggia la stagione della neve con la tradizionale accensione dell’albero. Migliaia di luci celebreranno il ritorno a una dimensione fatta di sci, ciaspole, silenzi e natura incontaminata. Nell’attesa di poter accogliere i suoi ospiti la località dà vita a un rituale irrinunciabile, che potrà essere ammirato online. A far partire il conto alla rovescia saranno i campion del centro addestramento esercito Guglielmo Bosca e Raffaella Brutto. Nello stesso giorno, andrà in scena dal cinema di Courmayeur “Sky TG24: Live In”, ciclo di eventi sul territorio della testata all news che esordisce ai piedi del Monte Bianco. Appuntamento “virtuale” alle 20.45 in piazza Abbé Henry: l’inaugurazione dell’inverno sarà come un abbraccio collettivo, condiviso da tutti coloro che assisteranno alla diretta online.

Courmayeur non rinuncia all’inverno. I boschi innevati, l’aria frizzante d’alta quota e i panorami che circondano il Monte Bianco continuano ad esistere come spazi di libertà e pura bellezza. Il richiamo della neve si fa sentire, e la località aspetta di poter riaccogliere a braccia aperte ospiti ed amanti della montagna. Nel frattempo celebra l’inizio della stagione. Mancano infatti pochi giorni al rito irrinunciabile dell’accensione dell’albero di Natale, in pieno centro: il ritorno del Welcome Winter è atteso per sabato 5 dicembre.



Quest’anno, grande novità, nel giorno del Welcome Winter la città ospiterà l’evento Sky TG24 Live In Courmayeur, il primo di una serie di eventi che porterà l’informazione di Sky TG24 nelle piazze e nelle città italiane per creare un’occasione di confronto, commento e dibattito ai massimi livelli sul territorio, con ospiti italiani e internazionali dal mondo della politica, dell’economia, della cultura, dell’industria, della scienza, dello spettacolo. Courmayeur sarà la prima località ad essere protagonista di questo format, che vede la testata all news uscire dagli studi televisivi di Milano e Roma e che per un giorno trasformerà il cinema multisala della città in uno spettacolare studio televisivo.



Durante la lunga diretta, anche un collegamento live con la cerimonia per mostrare l’accensione dell’albero. Un messaggio di fiducia pronto a diffondersi ovunque, insieme alle immagini delle migliaia di lucine dell’albero. L’emozionante conto alla rovescia si concluderà con il “push the button” che illuminerà magicamente la notte.



A premere il pulsante saranno i campioni di casa Guglielmo Bosca e Raffaella Brutto, in forza al Centro addestramento alpino di Courmayeur. Il primo è un discesista in Coppa del Mondo e Coppa Europa: dopo un grave incidente in pista nel 2017, il giovane è tornato in piena forma, pronto a dare spettacolo in pista: un esempio di “ripartenza” che è di ottimo auspicio per tutti gli appassionati di sport invernali e non solo. La seconda, di Courmayeur, è una snowboarder professionista, pluricampionessa italiana con all’attivo varie medaglie in Coppa del Mondo e Coppa Europa. In passato è stata una pattinatrice ad alti livelli, vincitrice della Coppa Europa di Solo dance e campionessa italiana a più riprese.



Accanto a loro, sul palco, i Beuffons, simboli di Courmayeur e le figure del folklore locale, il sindaco Roberto Rota e la giornalista di Sky TG24 Chiara Piotto. Sarà quest’ultima la conduttrice ed inviata speciale dell’evento: il rito dell’accensione sarà il momento clou di un’intera giornata di dirette, talk con ospiti di altissimo profilo collegati online e musica.



L’accensione dell’albero sarà l’occasione per raccontare come sarà l’inverno 2020-2021 a Courmayeur. Una narrazione che parte da un concept semplice, essenziale: “attitudine naturale”. Perché oltre lo sci sulle piste, momentaneamente bloccato, c’è molto di più: le passeggiate in ciaspole, lo sci di fondo, l’immersione nella natura e nei suoi silenzi. E il calore di una comunità alpina ospitale e ricca di tradizioni.