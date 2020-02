WELOVEPASTA: a San Valentino cene stellate con gli spaghetti e i pastai italiani invitano i pasta lover a realizzare una “love story” su instagram

San Valentino uguale pasta: nel giorno degli innamorati è più cliccata su Google dei cibi afrodisiaci mentre lo spaghetto è protagonista indiscusso nei menù speciali dei migliori ristoranti italiani.

E il nuovo canale IG We Love Pasta_Unionfood dedica il 14 febbraio all'amore per la pasta con una sfida: realizzare una ricetta con il proprio formato di pasta preferito e immortalarla in una IG story con l'hashtag #welovepasta



Una cena a lume di candela con una persona speciale, davanti a un calice di bollicine e… un piatto di spaghetti: è l’istantanea del San Valentino all’italiana che ci restituisce la rete. Secondo Google Trends il 14 febbraio dell’anno scorso la pasta è stata più cliccata sul web (da 2 a 15 volte in più) di “alimenti della passione” come cioccolato, sushi, peperoncino, ostriche, o fragole. E i trend del 2020 confermano questa fotografia…



Il binomio pasta+amore è stato lanciato al cinema 65 anni fa, con la celebre scena dello spaghetto di “Lilli e il Vagabondo”. Tradizione che rivive oggi nei ristoranti italiani, dove in media 5 milioni di italiani (dati FIPE) scelgono di festeggiare il giorno degli innamorati. La quasi totalità (30 su 35) dei migliori ristoranti italiani, i più gettonati per festeggiare i momenti speciali, propone la pasta in carta. Il formato preferito? Gli spaghetti, ovviamente.



Alcuni esempi: Spaghetti al Pomo d’Oro (Quattro Passi), Spaghetti con pannocchie, salsa di zucca, mostarda e polvere di Kafa, tarassaco ed olio al finocchietto selvatico (Madonnina del Pescatore), Spaghetti con anemoni di mare, capesante, limone nero, crema di ravanelli marinati (Seta del Mandarin Oriental Hotel), Spaghettone trafilato bronzo all’anguilla affumicata e calamaretti spillo all’alloro (Enrico Bertolini al MUDEC), Spaghetti alla chitarra, pomodoro verde e ricciola bruciata (Osteria Francescana), Spaghetti alla chitarra con frutti di mare e crostacei, briciole di pane e bottarga di muggine (Enoteca Pinchiorri), Spaghettini Ricci di mare, Cardamomo nero (Lido 84), Spaghetti e Seppia (Reale).



Che la pasta sia il cibo dell’amore lo conferma anche la scienza. Il suo consumo di pasta favorisce la sintesi di insulina che, a sua volta, facilita l’assorbimento di triptofano, l’aminoacido precursore della serotonina, il cosiddetto “ormone della felicità” che regola l’umore.



In occasione di San Valentino, ricorrenza mondiale dell'amore, i pastai lanciano il canale We Love Pasta_Unionfood, dedicato proprio all’amore per la pasta, e invitano i pasta lover a realizzare una ricetta a base di pasta per celebrare l’amore in tutte le sue forme rendendola protagonista di una IG “love story”, utilizzando l’hashtag #welovepasta. Le migliori ricette verranno messe in evidenza sul canale.



We Love Pasta è la community creata dai pastai italiani per raccontare e promuovere la cultura della pasta, valorizzarne i plus come alimento “social”, di tendenza, dall’ottimo profilo nutrizionale e pilastro della Dieta Mediterranea, da sempre stile di vita sinonimo di benessere e longevità e dal moderato impatto ambientale.