Women for Oncology Italy organizza la 4ª edizione del Meeting Post ESMO Italy I massimi esperti dell’Oncologia italiana a Padova presentano le principali novità sui tumori emerse dal Congresso ESMO 2021

Padova, 8 Ottobre 2021 - L’Associazione Women for Oncology Italy promuove venerdì 8 Ottobre, dalle ore 9,30 alle 16,30, il Meeting Post ESMO Italy, presso l'Auditorium San Gaetano, in Via Altinate 71, a Padova. L’Oncologia italiana si dà appuntamento ad uno degli incontri più autorevoli del panorama nazionale per presentare le più importanti novità in ambito oncologico a livello europeo e mondiale.

Padova, 8 Ottobre 2021 - L’Associazione Women for Oncology Italy promuove venerdì 8 Ottobre, dalle ore 9,30 alle 16,30, il Meeting Post ESMO Italy, presso l'Auditorium San Gaetano, in Via Altinate 71, a Padova. L’Oncologia italiana si dà appuntamento ad uno degli incontri più autorevoli del panorama nazionale per presentare le più importanti novità in ambito oncologico a livello europeo e mondiale. L’incontro si pone l’obiettivo di focalizzare l’attenzione sulle novità e sugli aggiornamenti emersi a seguito del Congresso mondiale dell’European Society for Medical Oncology - ESMO 2021.

Il Meeting, accreditato ECM, si svolgerà in modalità ibrida, prevedendo la partecipazione dei clinici sia in presenza sia in diretta on line. L’evento è giunto alla sua quarta edizione riscontrando sempre un ottimo successo per l’esaustività delle tematiche trattate.



Sono al centro dell’incontro le ultime frontiere della ricerca scientifica sul carcinoma mammario, sul carcinoma del colon-retto, sul melanoma, sui tumori ginecologici e genitourinari, di testa-collo, del polmone, e molto altro. La mission di ESMO è infatti migliorare la qualità della cura del cancro, dalla prevenzione e diagnosi fino alle cure palliative e al follow-up, facendo il punto sulle migliori pratiche e sugli ultimi progressi della scienza in campo oncologico.

A presentare le principali novità in ambito diagnostico e terapeutico sono i massimi esperti dell’Oncologia italiana che a Padova si incontrano per relazionarsi e poi discuteranno insieme agli esperti delle varie tipologie confrontandosi sulle nuove disposizioni mediche volte alla cura della patologia oncologica.



“Women for Oncology Italy rappresenta lo spin off della Società Europea di Oncologia Medica (ESMO) che a sua volta rappresenta la casa madre europea di noi Oncologhe – spiega Rossana Berardi, Presidente dell’Associazione Women 4 Oncology, Professore Ordinario di Oncologia dell’Università Politecnica delle Marche e Direttore della Clinica Oncologica Azienda Ospedaliero dell’Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona. “Anche in questo anno ci siamo molto impegnate sul fronte europeo e nazionale e uno dei progetti più ambiziosi è stato un lavoro pubblicato sulla rivista ESMO che ha voluto fotografare, in piena pandemia Covid, i bisogni degli operatori e delle operatrici. Il Meeting Post Esmo Italy è un momento scientifico molto atteso, ritorna in presenza e per noi è un grande orgoglio. Oggi ci proponiamo di raccogliere non solo le novità scientifiche ma l’evento rappresenta anche un momento di condivisione di tutte le oncologie e gli oncologi che parteciperanno all’evento”.



"E' per me un onore oltre che una grande soddisfazione ospitare a Padova questa quinta edizione del Meeting Post ESMO, e soprattutto poterlo fare almeno in parte in presenza, segno che tutti gli sforzi fatti in questi mesi per contrastare la pandemia stanno dando i loro frutti” spiega Valentina Guarneri, Responsabile Scientifico del Meeting e Professore Ordinario dell’Università degli di Padova e direttore dell’Oncologia 2 dell’Istituto Oncologico Veneto IRCCS di Padova -. Abbiamo riunito a Padova i maggiori esperti di patologia, con l'obiettivo di discutere le più importanti novità presentate al Congresso ESMO con particolare attenzione alla contestualizzazione nella realtà clinica. Nostro primario interesse rimane infatti la centralità del paziente nel percorso di cura".