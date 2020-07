Workshop di fotografia analogica nel piccolo Tibet d'Abruzzo : la fotografia slow dallo scatto alla stampa

Da Santo Stefano di Sessanio a Campo Imperatore: 4 giorni di immersione nella fotografia analogica e nella natura. 28 Agosto-31 Agosto 2020.

Un viaggio dedicato alla fotografia di paesaggio nella Regione più verde d’Europa e in uno

scenario di rara bellezza: Campo Imperatore, definito “il Piccolo Tibet” dall’alpinista Fosco

Maraini.



Quattro giorni di passeggiate, scatti, confronti e ispirazione.



Il nostro viaggio partirà da Santo Stefano di Sessanio, borgo medievale situato nel Parco

Nazionale del Gran Sasso-Monti della Laga, antico feudo mediceo considerato fra i Borghi più

Belli d’Italia.



Ci muoveremo fra strade e case di pietra calcarea bianca e soggiorneremo in antiche

case-mura ristrutturate secondo una logica conservativa che ha voluto lasciare intatta la memoria

e lo stile dei secoli passati.



Questo luogo sarà la nostra base e da questo punto ci muoveremo

verso Campo Imperatore per scattare le nostre pellicole e per chi volesse ampliare l’esplorazione,

ci sarà occasione di scoprire altri paesaggi mozzafiato con vedute di rara bellezza.



Programma in sintesi



1° GIORNO



Primo incontro teorico dedicato alla fotografia di paesaggio, alla corretta esposizione e all’uso dei

filtri fotografici.

Imposteremo assieme il setup delle macchine fotografiche per la giornata successiva.



2° GIORNO



La giornata è dedicata agli scatti fra paesaggi lunari ma al contempo morbidi e maestosi di

Campo Imperatore. Ci muoveremo in auto per raggiungere i punti più lontani e suggestivi di

Campo Imperatore, ma anche e soprattutto a piedi per esplorare i paesaggi e le migliori

angolature.



3° GIORNO



Una giornata dedicata alla pratica di sviluppo dei negativi esposti la giornata precedente. Una

fase cruciale e importantissima, che sarà svolta con un duplice scopo: Imparare a sviluppare

correttamente un negativo anche fuori dal nostro ambiente ideale, analizzare correttamente il

risultato del nostro lavoro e selezionare le foto da stampare.



4° GIORNO



La giornata è dedicata all’apprendimento delle procedure di stampa e sarà il momento per vedere

affiorare dalla carta il risultato della nostra esperienza e dei nostri scatti. Ciascun partecipante

potrà infatti effettuare la propria stampa in camera oscura e al termine della sessione i

partecipanti porteranno con sé le proprie stampe.