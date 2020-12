WRÅD x500 La nuova capsule collection sviluppata all’insegna della sostenibilità

WRÅD, design studio e start-up innovativa, dedicata dal 2015 ad accelerare un processo di cambiamento positivo attraverso il fashion design e l’innovazione e Fiat che sta lanciando la Nuova 500, icona del Made in Italy del design e della mobilità che dal 1957 ha sempre ispirato il cambiamento, insieme, hanno sviluppato un nuovo progetto per una capsule dedicata alla Nuova 500.

Una collaborazione dinamica, innovativa e ispirata alla sostenibilità, che ha innescato sinergie creative uniche, manifesto di una nuova cultura del design che deve diventare sempre più inclusivo, circolare e collaborativo. Una cultura di cui la nuova capsule WRÅD x Nuova 500 è espressione.



WRÅD punta in primis su sostenibilità, innovazione e tecnologia, valori che caratterizzano anche la Nuova 500. Il tono di grigio di ogni capo è infatti ottenuto con g_pwdr technology, un processo di tintura (patented by Alisea Recycled and Reused Objects Design) che ricicla grafite altrimenti scartata ad ogni bagno di tintura. La polvere di grafite utilizzata per tingere i capi di grigio, sottoprodotto della produzione di elettrodi, viene recuperata dall’azienda torinese TECNO EDM.



Ben oltre il prodotto, il progetto restituisce dunque valore ad un minerale prezioso altrimenti scartato, recuperando fino a 40gr di grafite per ogni capo. “Nel rispetto degli obiettivi di design di WRÅD” afferma Matteo Ward, CEO di WRÅD, “volevamo che la capsule WRÅD x Nuova 500 offrisse un servizio ambientale e sociale che trascendesse il prodotto”. Tingere con grafite riciclata consente in primo luogo a WRÅD di assolvere ad una funzione ambientale, evitando il viaggio in discarica per un minerale che andrebbe buttato. Secondo di assolvere ad una funzione per la persona in quanto la tintura con polvere di grafite, al contrario di molti altri processi, non è tossica per la pelle. C’è infine una rilevante funzione sociale perchè l’utilizzo di questa tecnologia consente di perpetuare una tradizione tintoria che stava per essere dimenticata.



Per più di 2,000 anni, infatti, dai tempi dell’antica Roma, in Calabria la comunità di Monterosso Calabro ha utilizzato la grafite naturalmente presente nel territorio per tingere i vestiti. Tradizione in disuso dal 1940 che WRÅD ha scoperto grazie alle signore di Monterosso Calabro e re-immaginato in chiave contemporanea ed innovativa.



Ogni capo della capsule WRÅD x Nuova 500 è inoltre dotato di una smart label con tag NFC per consentire ai clienti di accedere, in ogni momento, attraverso il proprio smartphone ad informazioni verificate sulla sua origine e processo produttivo. Una tecnologia resa possibile grazie alla sinergia con l’azienda bresciana 1TrueID.



Le prime destinazioni nelle quali sarà possibile scoprire WRÅD x Nuova 500 sono negli store fisici e online di: Biffi (Milano e Bergamo), Capuzzi (Casoli), Cose (Cremona), Duca d’Aosta (Padova e Mestre), GreenPea (Torino), On You (Vicenza), Tozzi (Bologna), Rinascente (Milano) e YOOX.