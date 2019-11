Wycon Cosmetics sbarca in Cina grazie ad Alibaba

Wycon Cosmetics, il marchio di make up italiano guidato da Raffaella Pagano e Gianfranco Satta, si appresta a sbarcare in Cina. Dal 1 Novembre, i prodotti Wycon Cosmetics saranno disponibili per la vendita su Tmall Global di Alibaba, colosso mondiale dell’ecommerce.

Tmall Global, la piattaforma business to consumer del gruppo cinese Alibaba, ospiterà la collezione Make Up, Skin Care e Body Care del brand: prodotti dall’alta qualità e accessibilità pensati per tuttI gli amanti del makeup, in grado di rendere possibili i loro desideri di bellezza, ogni giorno.



L’apertura del flagship store consentirà a Wycon Cosmetics di approcciare un mercato di 600 milioni di consumatori attivi sulle piattaforme del Gruppo Alibaba, che detiene oltre 20.000 marche in 4.000 categorie provenienti da 77 paesi del mondo e registra più di 250 milioni di visite in pochi mesi (fonte similarweb.com).



“Siamo davvero entusiasti di questo nuovo traguardo; da sempre il nostro obiettivo è quello di offrire a tutti l’eccellenza del Made in Italy. I nostri prodotti – italiani e cruelty free – sono tutto ciò che si ricerca in un prodotto cosmetico: qualità professionale, alta performance e prezzo competitivo. Questo è solo un tassello che racchiude in toto la Vision della nostra azienda: premiare il lusso della qualità italiana, che da sempre incarna il prestigio e il vero valore aggiunto del mondo della cosmesi e non solo” Raffaella Pagano, CEO & General Product Director Wycon Cosmetics.



L’ingresso di Wycon nel mercato cinese fa parte della strategia di espansione che il marchio ha intrapreso da tempo. La grande espansione retail del brand conta oggi più di 240 punti vendita monomarca in tutto il mondo. L’obiettivo è quello di arrivare almeno a 400 punti vendita in Italia e di poter raggiungere un ruolo da leader anche in altri questi mercati non solo europei.



Wycon Cosmetics è un brand italiano nato nel 2009 da un’intuizione di Gianfranco Satta, imprenditore e distributore storico nel settore della cosmetica femminile e Raffaella Pagano, Product Manager, profonda conoscitrice del mondo del make-up e del body care. Oggi Wycon Cosmetics è leader di mercato, con più di 200 negozi monomarca nelle principali città italiane e con una significativa presenza internazionale, in Portogallo, Grecia, Romania, Francia, Kosovo, Romania, Russia, Kazakistan, Libano, Serbia, Malta, Svizzera, Georgia e Middle East.