Come da tradizione nonostante il coronavirus: X Eventi & Communication e Caprievent in collaborazione con i Maestri Mauro Squillante e Leonardo Massa dell’Accademia Mandolinistica Napoletana, propongono il concerto di Capodanno in Tv.

Quest’anno, per via delle misure anti Covid-19, il pubblico non sarà presente in sala, lo spettacolo verrà ripreso e trasmesso in differita dalle telecamere dell’emittente televisiva Caprievent il 31 dicembre alle ore 21:00 ed in replica il 1 gennaio 2021 alle ore 14:00.



Le persone potranno collegarsi da ogni parte del mondo e seguirci comodamente dalla poltrona di casa collegandosi via computer, tablet o smartphone alle pagine facebook: xeventiecommunication, caprieventTV e sul digitale terrestre ai numeri 271, 618 e 898.



Applaudire da casa i musicisti: è un modo per assaporare il feeling del concerto live.



La serata sarà affidata all’impeccabile conduzione ed al garbo di Gabriele Blair arricchita dal supporto del modello Dimitri Marotti dell’agenzia Free Style di Pietro Bellaiuto, il 19enne eletto nel dicembre scorso Il più bello d'Italia 2019 ad Avellino.



Guest star della serata l’attore napoletano Angelo Iannelli erede ufficiale della maschera di pulcinella.



Con questa iniziativa le sorelle Angela e Lucia Andolfo, anime della X Eventi & Communication, in questo periodo di emergenza sanitaria caratterizzato da paura, ansia ed isolamento sociale, hanno voluto comunicare un messaggio di speranza nel cuore di tutti verso una nuova rinascita.



Felicità, prosperità e benessere per il prossimo anno 2021, queste le parole espresse da Pasquale Turco editore della Capri Event.



L’appuntamento di quest’anno sarà dedicato alle Melodie Napoletane e canti della tradizione Natalizia, atmosfera e magia in questo periodo di festa.



“I Mandolini di Napoli suoneranno a Capodanno!”, con la Napoli Mandolin Orchestra che vede la presenza dei Maestri: Mauro Squillante primo mandolino, Adolfo Tronco alla mandola, Leonardo Massa al mandoloncello, Lorenzo Marino alla chitarra. Le parti cantate saranno affidate all'elegante voce di Valentina Assorto.



Questa iniziativa è stata resa possibile grazie al generoso contributo di: Valerio Iovinella rappresentante della Union Security, Ciro Guarino rappresentante TSM Group, dal C.I.S.E. e da Ciro Gillini Gioielli.





PROGRAMMA



1) Tarantella di Marino

2) Scetate

3) Canzona Appassiunata

4) Mandulinata a Napule

5) Tarantella di Calace

6) Era de Maggio

7) Pusilleco addiruso

8) ‘A canzona e Napule

9) Tarantella di Ricci

10) Maria Marì

11) I’ te vurria vasà

12) Carmè Carmè

13) ‘E spingule francese

14) Quando nascette Ninno