Yari Cecere: nuovi progetti per l’imprenditore inserito da Forbes tra i 30 Under 30 Europe

Crescono i progetti immobiliari dell’imprenditore Yari Cecere, inserito da Forbes tra i 30 Under 30 Europe.

Sono numerosi i progetti imprenditoriali nel settore immobiliare per Nunzio Yari Cecere.

Recentemente la sua figura è venuta alla ribalta dopo essere stato inserito da Forbes tra i 30 Under 30 Europe nel 2019 e da Forbes Italia tra i 100 Under 30 del 2019.

Tra il 2012 e il 2013, nel pieno della crisi economica, a soli 18 anni costituisce la holding Cecere Management e, nei mesi a seguire, inizia così ad acquisire competenze in tutta la filiera immobiliare. Originario della provincia di Caserta, nato nel 1994, trascorre ad Aversa tutta la sua infanzia. Nel 2012 si trasferisce nella capitale e si iscrive presso la LUISS Guido Carli University dove consegue la laurea triennale in Economia e Management e la laurea magistrale in Economia e Direzione delle Imprese, completando gli studi all’età di 22 anni; dopo alcuni mesi partecipa al corso di specializzazione in Marketing Immobiliare presso la SDA Bocconi di Milano, con indirizzo Real Estate. Nel 2018 partecipa nella categoria “Real Estate” al Good Energy Award con il contributo di Bosch. L’anno successivo, nel mese di Febbraio, la rivista statunitense Forbes lo indica tra i 30 under 30 che stanno rivoluzionando il mondo per la categoria manufacturing and energy; molte testate nazionali parlano di lui. Nello stesso anno l’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale lo inserisce nel “Future Leaders”, un programma che si rivolge a 50 giovani talenti con meno di 40 anni, destinati a ricoprire ruoli chiave all’interno di imprese, enti culturali e istituzioni.

La holding Cecere Management oggi opera nel mercato dello sviluppo immobiliare ecosostenibile, che punta alla rigenerazione urbana, attraverso lo sviluppo di complessi residenziali che pongono al centro il benessere delle famiglie e la tutela del pianeta.

Nel 2019 è stato lanciato anche il brand Nunziare: segno distintivo dei complessi immobiliari è quello di offrire le migliori prestazioni di sostenibilità ambientale, con elevati standard di benessere ai suoi residenti, per un’inedita esperienza di personalizzazione della propria casa che pone i clienti al centro dei progetti.

Lo scopo delle green buildings del gruppo è quello di non danneggiare l’ambiente, riducendo in maniera significativa, o eliminando, l’impatto negativo degli edifici sull’ambiente e sugli occupanti la costruzione, armonizzandosi con il contesto. Oggi Yari Cecere punta a portare il gruppo ad operare nelle principali capitali mondali del Luxury Real Estate.