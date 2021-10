YEZAEL presenta la Collezione HOLIDAY ON THE MOON SS22

YEZAEL torna a sfilare in Cina sotto l'invito del Governo nell'importante distretto tessile di Keqiao vicino Shanghai. Fashion Show 26 Ottobre 2021

Un evento fuori dai calendari in occasione dell'apertura del Temporary Shop del Brand. Yezael è alla sua terza sfilata in Cina, dopo aver aperto la Shanghai Fashion Week a Febbraio 2018

La sfilata è stata ideata e seguita a distanza dal Team di Yezael, che ha immaginato per l'occasione un viaggio speciale, ora che spostarsi è già così complesso

Nuovo millennio, nuove tecnologie, nuove abitudini, nuovi confini.



Angelo Cruciani ha immaginato così le vacanze del futuro: super esclusive e soltanto per pochissimi fortunati, non in treno ne in aereo ma bensì in una navicella spaziale: prossima fermata LA LUNA.

Non serve Elon Musk e Xspace per arrivare lassù, il potere dell'immaginazione e l'ambizione di essere in posti che fino ad ora sembravano esser riservati agli Dei

Satellite che ha inspirato poeti e artisti, pronta a diventare una meta turistica extra extra extra lusso, che cambia le proporzioni dell'immaginazione.



Saranno Elegantissimi e decisamente moderni, ricchi e pronti a non perder stile mentre passeggiano per i corridoi delle Stazioni Spaziali, ovviamente griffati YEZAEL dalla testa ai piedi.

Tessuti Broccati di Jaquard, laminati a specchio, chiffon tecnologici in fibra ottica, un lusso aristocratico che si miscela ai colori di un nuovo paesaggio. Colori lievemente accennati nelle 100 sfumature di grigio che la sfilata propone.

Donne e Uomini coraggiosi padroni del Mondo e ora anche della Luna.

Angelo Cruciani immagina così il lusso del futuro: spaziale e irraggiungibile, vagamente urbano con richiami a una Nobiltà senza tempo.



“LA LUNA è il simbolo del sogno, della poesia, il faro che illumina la notte, il ponte più vicino verso l'universo... ora che potremmo camminarci sopra, potremo sognare ancor di più e con nuovi orizzonti, il potere dell'immaginazione spinge l'umano a crescere e realizzare visioni spesso definite impossibili” afferma lo Stilista

“La Luna appartiene a Noi Tutti, come i sogni e la speranza. Voglio regalare alla Cina che ama così tanto viaggiare il sogno di una vacanza che di certo poi i nostri figli faranno.

Non solo una sfilata ma soprattutto un viaggio verso il futuro, dove la moda è solo un pretesto per ricordarci che ovunque andremo siamo alla ricerca della bellezza e del Nuovo”

Una mega installazione che vede un vestito gigante al centro della passerella, quello di Cenerentola un abito che ti fa' sognare e che ti porta per davvero sulla Luna, anche questo è il Potere della MODA.

YEZAEL ha appena presentato a Milano Fashion Week la Collezione Spring Summer 2022

“ DANGEROIUS HOLIDAYS”. Le Vacanze sono di certo una grande fonte di inspirazione e motore di desiderio, aspettando che le frontiere si aprano e che tutti possiamo continuare ad esplorare questo pianeta.