Yoel Razvozov è il nuovo Ministro del Turismo di Israele

Nella cerimonia di passaggio delle consegne che si è svolta negli uffici del Ministero del Turismo, il ministro entrante del Turismo Yoel Razvozov ha affermato che intende lavorare con vigore per riportare l'industria del turismo alla piena operatività.



"Il mio primo compito come Ministro del Turismo sarà quello di costruire uno schema corretto ed efficace per l'allentamento delle condizioni per l'ingresso dei turisti in Israele, ovviamente senza mettere in pericolo i cittadini israeliani e in collaborazione con gli organismi professionali del Ministero della Salute" ha dichiarato Yoel Razvozov.



L'ex ministro del turismo Orit Farkash-Hacohen, ora Ministro di Scienza e Innovazione, ha augurato il meglio al ministro Razvozov e ha dichiarato: “Sono entrata nel Ministero del Turismo nel bel mezzo della seconda ondata della pandemia, un momento diverso dagli altri. Per questo motivo ho avvertito un grande senso del dovere e ho portato avanti molti progetti per il settore. Voglio ringraziare i dipendenti del ministero e dire loro che abbiamo lavorato in condizioni difficili a causa della pandemia. Sei entrato nel mio cuore, ti auguro tutto il meglio".



Ph: crediti a Israel Ministry of Tourism