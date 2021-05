“Youth in lab”: tra le attività anche un corso gratuito di formazione teatrale per giovani dai 16 ai 35 anni

Per informazioni ed iscrizioni si può contattare il numero 3442229927

ASCOLI – Stanno proseguendo le attività del progetto “Youth in lab”. Tra le iniziative comprese c’è anche un corso di formazione teatrale al quale possono partecipare giovani di età compresa tra i 16 ed i 35 anni. Si tratta di una iniziativa di cui è capofila l’Ambito sociale XXII (comuni di Ascoli Piceno, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Folignano, Maltignano, Venarotta, Roccafluvione, Palmiano e Montegallo) che si avvale del cofinanziamento della Regione Marche e del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale. Alla realizzazione delle attività progettuali collaborano i partner Associazione Formamentis, Associazione Spazio In Formazione, Cooperativa Sociale Lella 2001 Onlus, Delta Odv, Associazione Teatro delle Foglie e Centro Iniziative Giovani ASD Aps. Il corso di formazione teatrale che si svolge ogni giovedì dalle ore 21 alle 22.30 sulla piattaforma Zoom. Si possono apprendere le principali tecniche dell’arte scenica come ad esempio recitazione ed interpretazione, dizione ed impostazione della voce, elementi di mimo, lettura espressiva, espressione corporea e rilassamento. La direzione artistica è affidata ad Eugenia Brega e Paolo Clementi. Per informazioni ed iscrizioni si può contattare il numero 3442229927.