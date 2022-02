yutori trasforma il sourcing con Centric PLM™

Il marchio di moda giapponese collabora con Centric Software® per migliorare l’efficienza nel procurement e ottimizzare la condivisione delle informazioni

CAMPBELL, California, 14 Febbraio 2022 – yutori Inc., la start-up di moda giapponese direct to consumer, ha scelto la soluzione PLM (Product Lifecycle Management) di Centric Software. Centric Software offre le soluzioni enterprise più innovative di pianificazione, progettazione, sviluppo, acquisto e vendita prodotti nell’ambito di abbigliamento, calzature, articoli sportivi, mobili, articoli per home design, cosmetici, alimentari e beni di lusso, finalizzate alla realizzazione di obiettivi strategici e operativi di trasformazione digitale.



Fondata a Tokyo nel 2018, yutori Inc. gestisce una popolare comunità di moda vintage e possiede numerosi marchi direct to consumer, che si rivolgono a giovani adulti adolescenti e ventenni. Nel 2020, yutori ha annunciato una partnership con ZOZO Corporation, che gestisce ZOZOTOWN, il più grande sito giapponese di shopping di moda, per collaborare alla produzione di abbigliamento e alla gestione dell'inventario.



yutori sviluppa e vende molti prodotti in collaborazione con i fornitori e, a causa della rapida crescita del business e dell'aumento del numero di fornitori, aveva urgente necessità di migliorare l'efficienza del sourcing e del procurement. Inoltre, per prepararsi meglio alla propria futura IPO, yutori aveva bisogno di rafforzare i controlli interni e la gestione delle informazioni.



yutori utilizzava strumenti quali e-mail, fogli di calcolo e messaggistica istantanea per comunicare con i fornitori per la pianificazione dei prodotti, le richieste di preventivo, l'inserimento degli ordini e la consegna dei prodotti. Tuttavia, con l'aumentare della quantità e diversità dei vari tipi di dati, l'azienda ha ritenuto che disporre di un sistema PLM fosse essenziale per consentire una condivisione delle informazioni più efficiente e per migliorare la velocità e il controllo del sourcing.



Dopo aver esaminato varie soluzioni, yutori ha deciso di implementare Centric Fashion PLM sulla base della comprovata esperienza internazionale di Centric nel campo della moda, dell'elevata configurabilità della soluzione e della sua capacità di rispondere in modo flessibile alla futura espansione del business. Nel dicembre 2021, yutori ha dato inizio all'implementazione del proprio PLM.



yutori intende utilizzare i tool di Centric di sviluppo dei prodotti, gestione dei materiali, gestione del procurement, gestione del calendario e flusso di lavoro per accelerare l'efficienza della condivisione delle informazioni con i propri fornitori.



Kazuma Senokuchi, membro del consiglio di amministrazione e COO di yutori Inc., afferma: "Riteniamo che Centric PLM sia la soluzione migliore per realizzare il nostro obiettivo di visualizzare in tempo reale lo stato del sourcing e condividere i piani di prodotto con il team. Sebbene ci troviamo ancora nelle prime fasi di implementazione, siamo certi che la capacità di tenere traccia delle registrazioni relative alle transazioni e comunicare con i fornitori ridurrà i rischi eliminando l'errore umano. Ci aspettiamo di integrare tutto nel sistema PLM, dalla pianificazione del prodotto al procurement".



"Siamo lieti che yutori, azienda in rapida crescita nel settore della moda giapponese, abbia scelto Centric quale partner", dichiara Chris Groves, Presidente e CEO di Centric Software. "Siamo impazienti di lavorare a stretto contatto con yutori durante l'implementazione e oltre, per aiutarli a realizzare i loro obiettivi di espansione aziendale."



Scopri di più su Centric Fashion PLM



Richiedi Una Demo cliccando il link in fondo alla pagina





yutori Corporation (https://yutori.tokyo/)



digital "street" company, yutori

Fondata nel giugno 2018 a Shibuya, Tokyo, yutori Inc. gestisce una popolare comunità di moda vintage e possiede numerosi marchi direct to consumer, quali "genzai", "9090", "centimeter", "My Sugar Babe", "wherepunk", che si rivolgono a giovani adulti adolescenti e ventenni. yutori vende i propri prodotti esclusivamente online e vanta attualmente oltre 1 milione di follower su Instagram.





Centric Software (www.centricsoftware.com)



Dalla sua sede nella Silicon Valley, Centric Software® fornisce una piattaforma di Trasformazione Digitale, dall’ideazione di prodotto al consumatore, alle aziende della moda, del retail, delle calzature, del lusso, dell’outdoor, dell’elettronica di consumo e dei beni di largo consumo, inclusi gli articoli per la cosmesi e cura della persona e i generi alimentari e bevande. Centric PLMTM, la piattaforma PLM (Product Lifecycle Management) di punta dell’azienda, offre innovazioni di livello enterprise di merchandise planning, sviluppo prodotti, sourcing, ottimizzazione della qualità e del portafoglio prodotti, specifiche per i settori fast moving consumer goods. Centric Visual Innovation Platform (CVIP) offre esperienze di digital board altamente visive per la collaborazione e il processo decisionale. Centric Retail Planning è un’innovativa soluzione cloud-native, con tecnologia di Armonica Retail S.R.L., che fornisce un processo di pianificazione del retail end-to-end progettato per massimizzare le prestazioni del business al dettaglio. Centric Software è stato pioniere della mobilità, introducendo le prime app mobili per PLM, ed è ampiamente conosciuto per la connettività a decine di altri sistemi aziendali tra cui ERP, DAM, PIM, e-com, pianificazione e molto altro ancora, così come per strumenti creativi quali Adobe® Illustrator e per una serie di connettori CAD 3D. Le innovazioni di Centric sono al 100% guidate dal mercato, con il più alto tasso di adozione da parte degli utenti e il più rapido time to value del settore. Tutte le innovazioni Centric accelerano il time to market, danno impulso all'innovazione di prodotto e riducono i costi.



La quota di maggioranza di Centric Software è detenuta da Dassault Systèmes (Euronext Paris: #13065, DSY.PA), leader mondiale nel software di progettazione 3D, digital mock-up 3D e soluzioni PLM.



Centric Software ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti nel settore, tra cui l'inclusione da parte di Red Herring nella lista delle prime 100 aziende nel mondo nel 2013, 2015 e 2016. Centric ha inoltre ricevuto diversi excellence award da parte di Frost & Sullivan nel 2012, 2016, 2018 e 2021.



Centric Software è un marchio registrato di Centric Software Inc. Tutti gli altri brand e nomi di prodotto sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.



Contatti per i media:

Centric Software



Americhe: Jennifer Forsythe, jforsythe@centricsoftware.com

Europa: Kristen Salaun-Batby, ksalaun-batby@centricsoftware.com

Asia: Lily Dong, lily.dong@centricsoftware.com