Zalando Privé guida completa, cos’è, come funziona, cosa offre e tutti gli sconti uomo donna

Zalando Privé, soprattutto è una suite online privata. Gratuita e riservata a tutti gli utenti, in altre parole per coloro che vogliono comprare prodotti di marche famose. Sia per uomo che per donna. Tuttavia non solo sconti e saldi zalando abbigliamento uomo donna e oggetti per la casa. In questo articolo ti indico soprattutto anche dove trovare il codice sconto con Zalando Privé.

Zalando Privé, il sito online che soprattutto ti permette di acquistare con uno sconto o saldo che arriva fino al 75%. Inoltre, puoi iscriverti gratuitamente attraverso il sito ufficiale zalando. Pertanto, essendo gratuito non hai nulla da perdere, da oggi quindi puoi fare il tuo shopping online tramite Zalando Privé. Se vuoi effettuare subito l’iscrizione a Zalando Privé clicca qui.





Cos’è Zalando Privé e come funziona

Lo shopping online con sconti ti incuriosisce e soprattutto vuoi sapere come funziona Zalando Privé? Ti ho accennato che Zalando Privé ,in poche parole è una Lounge club di zalando riservata ed esclusiva. Lavora su prodotti di elevata qualità, soprattutto a prezzi scontatissimi. Tuttavia un vero e proprio outlet online del gruppo Zalando.



Cercherò di fornirti inoltre, la guida più dettagliata in italiano sulla suite Zalando Privé presente nel Web. Quindi per favorirti ed aiutarti a migliorare i tuoi acquisti online su zalando e Zalando Privé. Ho anche scritto l’articolo sui negozi di articoli sportivi.





In Italia, ad esempio esistono molti outlet. Quello di Serravalle, l’ Elisabetta Franchi outlet, dopo di che l’outlet village, l’outlet Noventa di Piave. Continuiamo con l’outlet settimo, il Valdichiana outlet, dopo di che Barberini outlet, swarovski outlet e tanti altri. A Zalando Privé puoi accedere facilmente tramite il sito di zalando on-line ma soprattutto gratuitamente.



In questo caso tutti gli sconti e i saldi speciali vengono offerti da zalando. Stiamo parlando del negozio online più grande d’Europa, zalando si contraddistingue proprio per questo e soprattutto con sconti fino al 75%. Gli sconti e saldi zalando riguardano prodotti che vanno da felpe a poco prezzo ad abbigliamento uomo donna, quindi ad oggettistica per la casa.







Particolare attenzione merita la sezione dedicata Zalando Privé uomo, ricca di offerte e soprattutto sconti molto alti. La suite privè di zalando, in poche parole offre ai propri membri promozioni giornaliere a tempo limitato. Puoi iscriverti gratuitamente a Zalando Privé, ad esempio accedendo tramite il loro sito.



Cosa offre zalando privè

Fornisce ai propri iscritti l’esclusivo accesso a prodotti di qualità, soprattutto a prezzi molto scontati. Gli sconti e i sardi arrivano addirittura fino al 75% del prezzo di vendita. In poche parole una specie di outlet. Zalando Privé infatti non dispone di un catalogo con prodotti fissi.



Nonostante tutto da la possibilità agli iscritti di Zalando Privé di accedere a promozioni e offerte pazzesche con un tempo di scadenza.







Tutto questo attraverso il sito zalando, inoltre ti sarà sufficiente fornire alcuni dati per effettuare la registrazione presso Zalando Privé ed acquistare i loro saldi. Un’altra grande prerogativa di Zalando Privé è soprattutto il pagamento alla consegna, difatti pochi siti Web online offrono questa modalità di pagamento.



Benché gli sconti e i saldi sono molto cospicui sono applicati su prodotti esclusivi. Come ad esempio marche di lusso. I prodotti scontati vanno soprattutto dalle scarpe ai vestiti per uomo, donna e bambino. Tuttavia includono anche accessori, abbigliamento sportivo e addirittura articoli per la casa.



Le promozioni sono temporanee proprio perché mettono in vendita prodotti limitati. Di conseguenza quando il tempo scade, un prodotto è da considerarsi esaurito. In definitiva non è possibile riordinarlo.



Particolarmente ricca è la sezione zalando sconti e saldi da donna, dove puoi trovare marche famose a prezzi super scontati. Su zalando potrei scrivere molto perché spesso ottengo il mio codice sconto Zalando Privé.







Ti invito a leggere anche, vestiti orientali quindici consigli di stile dalle donne asiatiche.



Come e quando accedere agli sconti zalando privè

Zalando porta il suo shopping club “Zalando Privé” in tutto il mondo. I clienti possono, di fatto godere e perseguire sconti e saldi a prezzi competitivi in diverse categorie. Tra cui abbigliamento , ad esempio calzature da donna, uomo e bambino, articoli sportivi e accessori per la casa.



Nuove promozioni di vendita limitate vengono offerte ogni mattina alle 7:00 durante i giorni feriali e alle 8:00 nei fine settimana. I clienti hanno accesso a una gamma di oltre 2.500 stilisti alla moda. Oltre a marchi premium, tra cui adidas e Pepe Jeans, dei settori della moda e del lifestyle. Gli sconti Zalando Privé arrivano fino al 75%. Se ricerchi sconti o saldi su zalando, Zalando Privé è il prodotto ideale per te.







Se ti iscrivi a Zalando Privé, puoi acquistare soprattutto marchi importanti. Il tutto con uno sconto o con saldo fino al 75% rispetto al prezzo di vendita suggerito dall’azienda.



“Abbiamo introdotto fondamentalmente l’app Zalando Privé insieme al nostro ingresso nel mercato. Perciò grazie alla grande affinità mobile dei nostri clienti europei”, spiega Martin Rost, Senior Vice President di Zalando.



“Soprattutto al mattino, dopo la sveglia, mentre si va al lavoro o in una pausa pranzo. I clienti sono sempre alla ricerca di una fantastica selezione di marchi e offerte. Ecco perché dobbiamo essere lì, sui loro telefoni cellulari”.



Dunque esistono realizzazioni varie ma complementari per Zaland Fashion Store, zalando.es, Zalando Shopping Club e zalando-prive.es.



Registrazione a Zalando Privé

Zalando Privé immette nel mercato ad esempio, ogni mattina offerte di vendita con lo sconto a saldo. Quindi sono disponibili per un periodo limitato. In poche parole da tre a cinque giorni e solo per un periodo di tempo limitato.



Ciò consente agli acquirenti di acquistare prodotti a basso costo da marchi come Adidas e Pepe Jeans. Zalando ha creato un’app attualmente accessibile e scaricabile qui per iOS e Android, insieme a un sito web. Sconti, saldi e promozioni, offerte e soprattutto sconti mai viste in altri negozio online. in primo luogo effettua la tua registrazione a Zalando Privé.





Zalando sconti e sostenibilità ambientale

La piattaforma di Zalando Privé si focalizza su campagne di vendita speciali per un breve periodo. Poiché il suo negozio online vende soltanto le ultime tendenze di una varietà di marchi. La società afferma che più di 15 milioni di persone in 13 paesi sono in Zalando Privé e Zalando Lounge. Se vuoi trovare tutto quello che riguarda apple, puoi scoprire qui tutte le promozioni.



Gli acquirenti devono restituire un articolo entro 14 giorni. Zalando è la principale piattaforma online di abbigliamento donna, uomo e bambino in Europa. Contiene più di 2.000 marchi multinazionali con nomi mondiali, etichette fast-mode e aziende locali che propongono sconti solo per Zalando Privé.



La piattaforma esiste in 17 nazioni europee, con cinque centri di distribuzione disponibili non esiste al momento un negozio online che propone questi sconti.



L’azienda rivela che molti acquirenti stanno cercando di trasformare la loro sensibilità per l’ambiente in sostenibilità nell’acquisto di moda.



Zalando ha inventato una nuova strategia nel proprio negozio di tendenza. In contrasto con gli altri negozio online che in genere suggeriscono ai clienti di sfogliare la linea di prodotti. Marchi di moda in base al loro valore.



La proposta ai consumatori si basa sull’osservazione che poche clienti comprendono in maniera adeguata cosa significhi vera sostenibilità. Grazie a un’esperienza unica nei negozi di moda, gli acquirenti possono ora toccare con mano i valori a cui tengono.



Come la conservazione dell’acqua, il benessere dei lavoratori, la riutilizzabilità dei materiali. Per continuare con il benessere degli animali, la riduzione delle emissioni e il prolungamento delle aspettative di vita.



Zalando ha iniziato a identificare i prodotti realizzati con la propria etichetta con materiali e tecniche di produzione più sostenibili. Oggi, oltre 80.000 articoli provenienti da più di cinquecento aziende costituiscono un assortimento più sostenibile.



Codici sconto Zalando Privé

Oltre alle linee guida del settore moda, Zalando Privé include proposte che potrebbero consentire ai consumatori di fare le proprie scelte di moda con sostenibilità. Il sondaggio prevede che nel prossimo decennio i consumatori si concentreranno maggiormente sulla circolarità. Su molti argomenti soprattutto, come il riciclaggio, il riutilizzo, la rivendita, la riparazione e il noleggio.



Zalando sta facendo un passo verso questo crescente interesse dei clienti, implementando l’offerta dell’usato su altri sette mercati. Conosciamo la comodità delle spedizioni, nel pagamento e nei resi che danno notorietà a zalando. I clienti possono permutare e acquistare vestiti usati in modo rapido e conveniente direttamente su Zalando.



Ti suggerisco due siti presso i quali puoi trovare codici sconto, saldi e i coupon zalando prive ogni mese, uno è Focus l’altro è Ansa.



Cosa comprare su Zalando donna?

Mentre l’ampia gamma di prodotti più ricercata è spesso la moda donna e accessori, qui troviamo anche cosmetici e articoli per la decorazione della casa.



È sempre consigliabile conoscere prima le date di partenza delle offerte. Concludere l’affare rapidamente è fondamentale prima che le taglie o le unità offerte siano esaurite.



Zalando Privé non vende beni o merce falsa. Zalando Privé nasce come sito per le scarpe nel 2008, in pochi anni apre negozio online in dodici paesi europei vendendo tantissimo. Addirittura si contraddistingue per essere ricercata tramite le parole zalando prive dr martens.



La parte sorprendente è che potresti ricevere un’e-mail con una offerta ogni giorno, se lo desideri. Inoltre, potresti anche vedere un’anteprima, di quali marchi verranno venduti, quando ti unisci a una piattaforma. Naturalmente, gli articoli vengono suddivisi, ci sono categorie distinte a promozioni per uomini e donne.



Zalando è un rivenditore di moda tedesco con sede a Berlino. Ha lanciato un servizio shop-by-value sul proprio sito web di moda. Propone negozi online nel tentativo di aumentare le proprie credenziali di sostenibilità della moda.



L’obiettivo è quello di attirare più giovani acquirenti. La loro piattaforma consente ai clienti di cercare tra le modalità più sostenibili disponibili.



I prodotti possono ora essere sfogliati dalla clientela sulla base dei valori selezionati dai consumatori. Come conservazione dell’acqua, benessere degli animali, benessere dei lavoratori, riutilizzo dei materiali, riduzione delle emissioni e prolungamento della vita media.



Io acquisto di tanto in tanto pantaloni, vestiti e molti altri accessori. Che si tratti di San Valentino, feste, serate in ufficio o cene informali o viaggi, scelgo il tipo di abbigliamento giusto per ogni evento. In poche parole lo faccio per sostenere l’ambiente sentirmi più in pace con me stesso.



Cosa comprare su Zalando e cosa offre

La versione di Zalando prive presenta un’incredibile scelta di vestiti e altri articoli con cui puoi cambiare il tuo aspetto e la tua identità. Iscriviti a questo negozio e guarda le fantastiche promozioni per uomini e donne e gli sconti, saldi offerti in quest’area. Ottieni l’accesso a top, gonne, giacche e accappatoi, capi singoli e molti altri vestiti che sono adeguati per te.



Seleziona il tuo negozio, la categoria e scorri il sito per selezionare la tua attrezzatura. Scegli il colore e la taglia corretti e piazza i tuoi acquisti. Di solito le consegne sono rapide e senza problemi. I brand più ricercati su Zalando Privé Italia sono sicuramente Adidas e Nike.



Sebbene questo vasto assortimento di prodotti sia solitamente di moda e accessori, possiamo trovare anche cosmetici e oggetti per la casa contemporaneamente.



Ti consiglio di informarti sulle date di partenza delle offerte per andare rapidamente e ottenere la tua merce prima che le taglie si esauriscano. Mi piacerebbe che tu leggessi anche l’articolo che abbiamo scritto sui vestiti a fiori.



La parte interessante è che ricevi un’e-mail con tutte le offerte ogni giorno.. Inoltre, se entri nella piattaforma, potresti anche vedere un’anteprima dei prossimi marchi in vendita. Naturalmente, tra una varietà di oltre 2000 marchi ci sono sezioni create unicamente per Zalando Privé per uomo e donna.





Quando ci saranno sconti e saldi su Zalando?

Zalando è uno dei venditori con crescita più rapida di qualsiasi altro in Europa. Nonostante tutto offre molte opzioni e accedere allo sconto Zalando Privé è molto semplice. Inoltre, puoi utilizzare il codice coupon Zalando per aumentare il tuo sconto sul prossimo ordine. Propone prodotti dal design di fascia alta a quello di fascia medio alta.



Zalando soprattutto riesce ad offrire qualsiasi marca. È disponibile la più grande collezione online di abbigliamento, calzature e accessori in Europa. I migliori marchi come Adidas, Nike, Karl Lagerfeld, Max & Co., Ted Baker e molti altri sono disponibili solo su Zalando Privé. Da Zalando scoprirai tutto ciò di cui hai bisogno, dal prossimo matrimonio o per il tempo libero o per la palestra.



Scarpe Zalando Privé offre un magnifico assortimento di oltre 40.000 scarpe per uomo, donna e bambino. Cerca in Internet in base a design, produttore, prezzo, tacco, taglia, colore o collezione e sfoglia l’ampia scelta di scarpe del negozio. E concluderai sicuramente un affare con uno dei nostri codici coupon durante lo shopping!



Ogni giorno sono disponibili da 3 a 5 promozioni. Iniziano nei giorni feriali alle 7:00 e nei fine settimana alle 8:00. Cominciano alle 7 del mattino. Il suo periodo varia, solitamente per un massimo di 3, 4 giorni e comunque fino ad esaurimento degli articoli.



Quando iniziano i saldi on line?

Potresti aver visto alcuni articoli in cui si trova la legenda “momentaneamente prenotato + esaurito”. Tutto questo se sei già entrato per i tuoi sconti del 75% su Zalando Privé. Se trovi la dicitura ” momentaneamente prenotato “, significa che un cliente lo ha aggiunto al suo carrello ma non ha ancora pagato.



Questo articolo andrà perso dal suo carrello se non lo acquisti entro 20 minuti ed è in vendita immediatamente. Pertanto, se sei interessato a un’offerta, ti consiglio di acquistare subito. Nel caso in cui sia esaurito, temo che tu non possa fare nulla perché gli articoli non vengono sostituiti con altri. In realtà, si tratta di vendite private a tempo limitato durante le forniture.



L’acquisizione di Zalando Privé è legata alle promozioni. Abbiamo detto che tutti i giorni sono disponibili da 3 a 5 promozioni. Tutto inizia nei giorni feriali alle 7:00 e nei fine settimana alle 8:00. Iniziano alle 7 del mattino. Il loro periodo varia di solito da poche ore ad un massimo di 3, 4 giorni e comunque fino ad esaurimento degli articoli.



Uno dei sistemi per rimanere aggiornati è iscriversi alla loro newsletter sul sito e rimanere sempre formato sulle prossime offerte promozionali.



Come fa Zalando ad avere prezzi bassi?

La soddisfazione in termini di percentuale dei clienti Zalando è altissima. Tutto questo perché la scelta molto ampia e colorata, potremo dire infinita. Lo store multibrand presenta numerosi vantaggi rispetto al mono marca. Su Zalando Privé puoi trovare oltre 700 marchi differenti, con tutti i nomi più famosi della moda internazionale.



Ma in altre parole qual è il dato più importante? Comprare grazie a Zalando Privé è molto conveniente. Si spende meno che in negozio, i capi scontati sono tantissimi in qualsiasi momento del’anno. Come avere un outlet illimitato a disposizione e i saldi tutto l’anno. Il sito è molto accessibile, l’estrema semplicità di navigazione lo rendono eccezionale.



Puoi applicare filtri alle ricerche per brand, colore, prezzo, materiale, collezione, sconto (in numeri di percentuale.) È possibile sfogliare velocemente le norme catalogo e trovare subito quel che si cerca. Tutto questo mirando in modo diretto al massimo risparmio.



Tutti i resi sono gratis e ci sono 14 giorni a disposizione per restituire la merce. Il rimborso di un reso avviene con la stessa modalità usata per il pagamento. Soprattutto la tempistica è sempre breve, dieci giorni circa dopo l’invio del pacco. Del tutto gratuito, a carico di zalando. Al contrario di Amazon che fa pagare le spese. Puoi stampare il tagliando di restituzione dal tuo profilo.



Come sempre c’è chi si lamenta dei tempi di consegna. Spesso si tratta di disguidi imputabili al corriere espresso. Quasi mai a Zalando stesso. Oppure al cliente che non indica correttamente il numero civico, oppure l’interno.



Di conseguenza ogni store online ha una piccolissima percentuale di rischio.. In poche parole il successo di Zalando Privé, risiede nella sua semplicità. Chi compra vuole risparmiare ma ottenere anche qualità. Qui si risparmia in maniera rapida in prodotti di firme famose.



Come faccio a seguire il mio pacco su Zalando?

Quello che è sbalorditivo nella storia di zalando è la rapiditá del suo successo. Fondato in Germania nel 2008 si occupava solo di scarpe, è adesso un colosso della moda online e vende in 12 paesi.



Nel suo store sono presenti più di 40mila articoli di firme di primo livello. Come Adidas, Timberland, Lloyd e Marc O’Polo, Vagabond, Aces of London, etc. soprattutto la vetrina si rinnova ogni settimana, con un ricambio incredibile.



Le spedizioni sono molto veloci. In 3-5 giorni con corriere espresso, spesso gratuite e soprattutto sicure: si riceve per email un link per il tracciamento dell’invio in tempo reale. Assistenza clienti gratuita per telefono tramite numero verde o via email, con risposta entro le 24 ore. Addirittura dentro il pacco ordinato si trovano spesso alcune sorprese, ad esempio dei buoni sconto!



Modalità di rimborso Zalando Privé

Tutti sappiamo che acquistare online può essere ingannevole, presso alcuni store rischiamo che il nostro ordine non rispecchia ciò che volevamo. Zalando semplifica l’acquisto online con resi gratuiti. Per quanto riguarda Zalando Privé ai quattordici giorni di tempo per restituire la merce.



Quando usufruisci delle politiche di consegna gratuita di Zalando, acquisti vestiti da uomo, donna e bambino e puoi farlo con estrema semplicità. Puoi controllare regolarmente i nuovi codici Zalando per risparmiare denaro sul tuo prossimo ordine. Iscriviti alla Zalando Lounge e guadagna soldi extra.



Unendoti al club puoi approfittare di grandi risparmi su articoli firmati. Offerte scontate che vengono inviati via email ogni giorno alla tua casella di posta. Puoi inviare buoni regalo da Zalando via e-mail o per posta. Basta selezionare una quantità, inserire i tuoi dati e aggiungere un messaggio extra.



Normalmente ci vogliono circa 14 giorni per ottenere il rimborso dopo che il prodotto restituito è stato ricevuto dal loro magazzino. Naturalmente, prima verificheranno che il reso sia in perfette condizioni per essere processato.



Quando paghi con carta di credito, l’importo verrà restituito sul conto della tua carta di credito. Restituiscono i soldi sul tuo conto PayPal quando paghi con Paypal. Infine, il personale del servizio clienti di Zalando ti chiederà un conto corrente per inviare il rimborso se hai pagato in contrassegno.



Quanto costano le spese di spedizione e consegna su Zalando Privé?

Costi di spedizione sono di € 5,90, indipendentemente da quanti articoli sono compresi nell’ordine. Quando le spese di spedizione sono superiori o inferiori alla tariffa standard questo viene indicata espressamente prima dell’ordine ordine. In genere, Zalando Privé può impiegare da un giorno a una settimane per la consegna della merce. Ad alcuni consumatori non piace attendere molto, essere impazienti è normale quando acquisti in un negozio online. Una volta ricevuto il pacco, il cliente è tenuto a restituire l’articolo acquistato entro 14 giorni.



Indipendentemente dal numero di cose che ordini, il costo della spedizione è sempre di 3,90 euro. Se la tariffa standard varia, verrà esplicitamente segnalata nel carrello prima di iniziare l’acquisto. Partner logistico di Zalando Privé è UPS, in genere le consegne sono sicure.



Reso gratuito con Zalando Privé

Nel caso, per qualsiasi ragione ragione, non sei soddisfatto del tuo ordine, puoi renderlo entro 14 giorni dalla consegna. La procedura è molto semplice, stanti l´etichetta direttamente dal tuo profilo:



Effettua il login su www.zalando-prive.it inserendo i tuoi dati.

Sotto “Profilo” vai alla sezione “Ordini & Resi”, dove potrai trovare l´ordine che desideri restituire. Selezionando all’interno dell’ordine i “dettagli” li visualizzerai e potrai accedere al processo di reso con “restituire articolo”. A questo punto seleziona l´articolo con la relativa ragione del reso.

Completando la procedura di reso riceverai l’etichetta in formato PDF, devi stamparla.

Inserisci l´articolo ed il modulo di reso nella sua scatola originale e impacchetta tutto accuratamente.

Attacca l´etichetta di reso al pacco, rimuovi prima l’etichetta di spedizione o coprila con la nuova etichetta.

Consegna il pacco al corriere UPS utilizzando l’etichetta stampata -pagheranno loro le spese di riconsegna.







La mia opinione su Zalando Privé, conclusioni

Ti consiglio di registrarti gratuitamente online su Zalando Privé se vuoi fare acquisti online ragionevoli tutto l’anno. Lo sconto che trovi applicato sui prodotti di Zalando Privé inoltre non li trovi online da nessuna parte. Acquisti che tuttavia non ti costringono a dover aspettare saldi e sconti nei negozi.



L’outlet online di Zalando è scaricabile da dispositivi iOS e Android sia dal sito web che dall’app Zalando Privé – Fashion and Lifestyles Shopping Club. La registrazione presso Zalando Privé è tuttavia gratuita. Nei sieri apre App Store Zalando Privé



Alle volte, ho fatto alcuni ordini in quanto zalando offre sconti per uomo, aprendo il mio pacco ho trovato anche gradite sorprese. Alcune volte dei gadget, altre volte un codice sconto Zalando Privé.



Zalando Privé tratta, come indicato, numerosi manufatti delle più grandi marche al momento, ma con risorse limitate e offerte tempestive, a costi molto scontati. Per me quindi rimane fondamentale accedere ad un bene di valore, in modo tempestivo scontato e acquistabile online. Tutto questo grazie a zalando privé uomo donna.



Prendo atto che ultimamente il servizio clienti Zalando Privé lascia un po’ a desiderare. Inoltre avete capito che la modalità di acquisto del sito preveda una sorta di “gara” per aggiudicarsi pezzi scontati a prezzi allettanti? Giusto, Inoltre il sito col timer che indica la scadenza sul carrello spinge a finalizzare l’l’acquisto. Questo per non perdere i pezzi e i prezzi tanto desiderati.



A questo punto ci riteniamo soddisfatti pensando di dover solo aspettare la consegna degli articoli tanto sospirati, peccato che quegli articoli a volte non arrivano. Gli ordini vengono spesso cancellati perché gli articoli non sono in realtà disponibili. Spero di esservi stato utile, vi saluto, vi mando un abbraccio! Alla prossima.