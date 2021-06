ZEISS lancia BlueGuard: lenti di ultima generazione per proteggere dalla luce blu e migliorare comfort visivo ed estetica

La recente pandemia ha incrementato enormemente il ricorso a dispositivi digitali, per esigenze di lavoro o per mantenere i contatti con parenti e amici. Contemporaneamente è cresciuta una doppia consapevolezza: che l’uso intenso e frequente dei device affatica molto gli occhi e che questo sia dovuto in gran parte alla luce blu e che il fattore estetico, particolarmente sentito durante le videochiamate e le riunioni virtuali, non può essere trascurato, anche se ci troviamo comodamente seduti a casa.

ZEISS Vision Care, da sempre attenta al benessere visivo e alle esigenze delle persone, lancia sul mercato italiano ZEISS BlueGuard: la nuova generazione di lenti che assorbono in maniera intelligente la luce blu, bloccandone la componente nociva e lasciando invece passare la componente buona, quella capace di agire sul nostro ritmo veglia-sonno e farci percepire i colori. Se inizialmente era stato proposto solo un trattamento esterno che rifletteva parte della luce blu, oggi ZEISS è in grado di incorporare le medesime proprietà direttamente nel materiale con cui le lenti da vista sono realizzate.



Le nuove lenti ZEISS BlueGuard bloccano fino al 40% della luce blu potenzialmente dannosa e irritante, che causa affaticamento agli occhi e il cosiddetto stress visivo digitale: si tratta di una sindrome sempre più diffusa, i cui sintomi più frequenti includono abbagliamento, dolore agli occhi, stanchezza e secchezza oculare. Ma non solo: Le nuove lenti ZEISS BlueGuard assicurano un'eccellente nitidezza delle lenti, grazie a una riduzione del 50% dei riflessi rispetto a un trattamento tradizionale.



“Indipendentemente dalla situazione sanitaria che stiamo vivendo da più di un anno, l’utilizzo dei dispositivi digitali come computer, smartphone o console, è in crescita già da anni. La vita digitale mette a dura prova i nostri occhi e la maggiore attenzione verso prodotti in grado di proteggerli dagli effetti negativi della luce blu è qualcosa che anche noi stiamo notando da tempo. Oltre all’utilizzo di lenti da vista adeguate alle proprie abitudini digitali, come le nuove lenti ZEISS BlueGuard, è importante anche prendersi cura dei propri occhi lubrificandoli adeguatamente oppure concedendogli dei momenti di pausa facendo attività sulla lunga distanza” – ha commentato Dott. Franco Spedale, Direttore dell’Unità Operativa a funzione Dipartimentale dell’Oculistica dell’Ospedale di Chiari ASST Franciacorta.



Equilibrio perfetto tra protezione, comfort visivo ed estetica

Uno svantaggio comune a molte delle esistenti soluzioni per bloccare la luce blu sono gli antiestetici riflessi sulla superficie della lente. Questi possono irritare chi osserva e distrarre chi indossa gli occhiali e tendono ad essere più visibili soprattutto negli ambienti interni, dove display o LED sono le principali fonti di illuminazione. Il fatto che le proprietà di blocco della luce blu in ZEISS BlueGuard siano incorporate nel materiale con cui sono realizzate e non da un trattamento ad uso specifico, ha permesso di integrare anche ZEISS DuraVision Platinum UV: il trattamento antiriflesso premium che toglie il fastidio dei riflessi lasciando gli occhi chiaramente visibili dietro le lenti. Rispetto all'attuale trattamento contro la luce blu ZEISS DuraVision BlueProtect, i riflessi della luce blu digitale sono ridotti fino al 50%. .

Come tutte le lenti da vista ZEISS anche le lenti BlueGuard integrano la tecnologia UVProtect che garantisce una protezione completa dai raggi UV. Anche la più recente innovazione ZEISS DuraVision AntiVirus Platinum UV, il primo trattamento antiriflesso che contrasta ed elimina attivamente il 99,9% dei virus e batteri potenzialmente nocivi presenti sulla superficie della lente, può essere integrato alle nuove lenti da vista che diventano così una delle soluzioni visive più innovative e “protettive” presenti oggi sul mercato.



Informazioni su ZEISS



ZEISS è un'azienda tecnologica leader a livello mondiale, che opera nei settori dell'ottica e dell'optoelettronica. Nel precedente anno fiscale il Gruppo ZEISS ha generato ricavi per oltre 6,3 miliardi di Euro nei suoi quattro segmenti: Semiconductor Manufacturing Technology, Industrial Quality & Research, Medical Technology e Consumer Markets (dati aggiornati al 30 settembre 2020).

Per i suoi clienti, ZEISS sviluppa, produce e distribuisce soluzioni innovative per la metrologia industriale e la garanzia di qualità, per i microscopi usati nelle scienze biologiche e nella ricerca sui materiali e per le tecnologie medicali dedicate alla diagnosi e al trattamento delle malattie nelle specializzazioni di oftalmologia e microchirurgia. Il nome ZEISS è conosciuto nel mondo anche come sinonimo di litografia ottica, strumento usato dall'industria dei chip per la produzione di componenti semiconduttori. La domanda di prodotti a marchio ZEISS quali lenti per occhiali da vista, lenti per foto e videocamere e binoculari è in crescita.

Grazie a un portfolio in linea con le future aree di crescita quali digitalizzazione, sanità e Smart Production e a un marchio forte, con le sue soluzioni ZEISS sta plasmando il futuro e promuovendo la costante evoluzione del mondo dell'ottica e dei campi correlati. ZEISS investe il 13% del suo fatturato in Ricerca e Sviluppo. Queste spese ingenti rappresentano una lunga tradizione presso ZEISS e sono allo stesso tempo un investimento per il futuro.

Con oltre 32.000 collaboratrici e collaboratori, ZEISS opera a livello mondiale in quasi 50 Paesi con circa 30 stabilimenti produttivi, 60 sedi di distribuzione e assistenza e 27 centri di ricerca e sviluppo. La sede centrale dell'azienda, fondata a Jena nel 1846, si trova a Oberkochen in Germania. La Carl Zeiss Foundation, una delle più grandi fondazioni tedesche dedicate alla promozione della scienza, è il proprietario unico della holding Carl Zeiss SpA.



Per ulteriori informazioni: www.zeiss.it



ZEISS Vision Care



ZEISS Vision Care è uno dei leader mondiali nella produzione di lenti per occhiali da vista e strumenti oftalmici. All'interno del segmento Consumer Markets questa area sviluppa e produce strumenti e soluzioni per l'intera catena di valore dell'ottica oftalmica, che vengono commercializzati in tutto il mondo con il marchio ZEISS.



Per ulteriori informazioni: www.zeiss.it/vision