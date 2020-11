ZEISS: partner ufficiale di Focus Live 2020

ZEISS Vision Care ha il piacere di annunciare la partnership con Focus Live 2020: l’importante evento che ogni anno celebra la scienza, le innovazioni e l’eccellenza e che quest’anno si terrà in modalità completamente digitale, per quattro giorni di diretta non stop, dal 19 al 22 novembre 2020.

L’edizione 2020 avrà come tema centrale “Frontiere”, inteso come momento di incontro durante il quale gli esperti in campi diversi lavoreranno fianco a fianco per definire una realtà sempre più interconnessa e complicata, in grado di essere gestita solo adottando un approccio multidisciplinare e multimediale, come l’attuale situazione sanitaria mondiale impone.



In questo contesto si inserisce perfettamente ZEISS, gruppo tecnologico che da oltre 170 anni ricopre un ruolo centrale nell’industria dell’ottica. Proprio il forte carattere innovativo, la ricerca e il know-how sviluppato nel corso degli anni hanno permesso al gruppo di sviluppare innovazioni che continuano a rivoluzionare il mercato e definiscono nuovi standard di settore: ne sono un esempio la recente tecnologia ZEISS UVProtect e le nuove lenti ZEISS SmartLife, progettate appositamente per i nuovi stili di vita, sempre connessi e in movimento.



Al centro dell’intervento ZEISS ci saranno proprio le ultime novità in ambito benessere visivo. Elena Rubino, Head of Marketing di ZEISS Vision Care, interverrà in diretta il giorno 19 Novembre per chiacchierare con il Direttore di Focus su quanto le nuove abitudini di vita hanno modificato le nostre esigenze visive, indipendentemente dalla nostra età. All’interno dell’intervista si approfondirà come ZEISS sia riuscita a studiare nel dettaglio i nuovi comportamenti visivi dinamici e le nuove sfide per i nostri occhi sempre più stressati, andando così a progettare e sviluppare delle lenti da vista moderne, in grado di tenere in considerazione un enorme mole di dati e parametri per assicurare campi di visione più ampi su tutta la superficie delle lenti e una visione più nitida e confortevole a qualunque distanza.



“La condivisione dei valori e la mission comune sono tra le motivazioni che ci hanno spinto a prendere parte a questo grande progetto. Siamo contenti di poter raccontare in prima persona, attraverso un partner d’eccellenza, la nostra storia e le ultime tecnologie che abbiamo sviluppato. Investiamo l’11% del nostro fatturato in Ricerca e Sviluppo ed è grazie anche a questo approccio che siamo riconosciuti in tutti i settori in cui operiamo come punto di riferimento nella definizione di nuovi standard e come fonte d’ispirazione per l’intero mercato” - ha dichiarato Elena Rubino, Head of Marketing ZEISS Vision Care.



L’intervento di Elena Rubino sarà preceduto da quello del noto divulgatore scientifico Adrian Fartade, che parlerà di “2030: il futuro che mi attende”: un argomento che ben si collega al concetto di vedere oltre che contraddistingue da sempre il modo di operare di ZEISS in tutti i settori in cui è presente.



Per maggiori info: https://live.focus.it/programma/2030-il-futuro-che-mi-attende



ZEISS è un gruppo tecnologico leader a livello mondiale nei settori dell’ottica e dell’optoelettronica. Nell’anno fiscale 2018/19 il Gruppo ZEISS, ha registrato un fatturato di oltre 6,4 miliardi di Euro nei suoi quattro segmenti: Semiconductor Manufacturing Technology, Industrial Quality & Research, Medical Technology e Consumer Markets (dati aggiornati al 30 settembre 2019).



ZEISS sviluppa, produce e distribuisce soluzioni innovative per la metrologia industriale e la garanzia di qualità, per i microscopi usati nelle scienze biologiche e nella ricerca sui materiali e per le tecnologie medicali dedicate alla diagnosi e al trattamento delle malattie nelle specializzazioni di oftalmologia e microchirurgia. Il nome ZEISS è conosciuto nel mondo anche come sinonimo di litografia ottica, strumento usato dall'industria dei chip per la produzione di semiconduttori. La domanda di prodotti a marchio ZEISS quali lenti per occhiali da vista, lenti per foto e videocamere e binoculari è in crescita.



Grazie a un portfolio in linea con le future aree di sviluppo (quali digitalizzazione, sanità e Smart Production) e grazie a un brand forte, ZEISS sta costruendo un futuro che va oltre i settori dell'ottica e dell'optoelettronica. I considerevoli e sostenibili investimenti dell'azienda in ricerca e sviluppo sono la base del successo della continua espansione della leadership di ZEISS nella tecnologia e sul mercato.



Con oltre 31.000 dipendenti, il Gruppo ZEISS è presente in quasi 50 Paesi con circa 60 centri di vendita e assistenza in tutto il mondo, oltre a 30 stabilimenti di produzione e 25 centri di ricerca e sviluppo. La sede centrale dell’azienda, fondata nel 1846 a Jena, si trova oggi a Oberkochen, in Germania. Carl Zeiss Foundation, una delle più grandi fondazioni tedesche dedicate alla promozione della scienza, è il proprietario unico della holding Carl Zeiss SpA.

ZEISS Vision Care è uno dei leader a livello mondiale nella produzione di lenti per occhiali da vista e strumenti per l’ottica oftalmica. Insieme alla divisione ZEISS Consumer Products, appartiene all’area di business denominata “Consumer Markets”, che sviluppa e produce strumenti e soluzioni per l'intera catena di valore dell'ottica oftalmica, che vengono commercializzati in tutto il mondo con il marchio ZEISS.

