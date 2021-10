ZEISS partner ufficiale di Focus Live 2021

Anche quest’anno ZEISS Vision Care sarà partner della nuova edizione di Focus Live 2021, l’importante evento che ogni anno celebra la scienza, le innovazioni e la passione per le scoperte scientifiche e che quest’anno si terrà dall’11 al 14 novembre al Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci (ingresso gratuito, su prenotazione e in numero limitato) di Milano.

Il tema di quest’anno è dedicato alle sfide: le sfide della conoscenza, le sfide che i nostri antenati hanno intrapreso e quelle che ci aspettano. La sete di conoscenza come motore dello sviluppo dell’intera civiltà, non solo sul piano scientifico, ma anche quello sociale, culturale, e non da ultimo umano.



In questo contesto si inserisce perfettamente ZEISS, gruppo tecnologico che da 175 anni ricopre un ruolo centrale nell’innovazione scientifica. Proprio il forte spirito pionieristico, la dedizione alla ricerca e sviluppo di nuove soluzioni che mettano la tecnologia al servizio del progresso dell’umanità, sono valori che hanno spinto ZEISS a stringere una partnership di alto livello con una testata riconosciuta e con una forte credibilità come FOCUS.



“Anche quest’anno, siamo entusiasti di sostenere il progetto Focus Live e di poter raccontare in prima persona, attraverso un partner d’eccellenza, la nostra storia e le ultime tecnologie che abbiamo sviluppato. Sin dalla nostra fondazione sosteniamo la ricerca in tutte le sue forme e crediamo molto nella divulgazione scientifica, anche quando questa si traduce nella sfida di rendere gli argomenti più tecnici comprensibili e facilmente fruibili dal pubblico. Inoltre, l’evento Focus cade proprio nei giorni in cui celebreremo 175 anni di storia, quasi due secoli durante i quali il nome ZEISS è sempre stato sinonimo di innovazione, ricerca scientifica e definizione di nuovi standard in ogni settore in cui opera l’azienda. Per questo siamo felici di essere al fianco di una testata come Focus per essere una fonte di ispirazione per le nuove sfide che il futuro ha in serbo” - ha dichiarato Sara Maroni, PR & Event Manager di ZEISS Vision Care.



Su live.focus.it sarà possibile scoprire il programma completo e prenotarsi per partecipare fisicamente ai singoli appuntamenti. Sul sito e sui canali social di Focus sarà poi possibile seguire l’intero festival con quattro giorni di dirette streaming e contenuti speciali.



Ulteriori dettagli relativi alla partecipazione di ZEISS verranno svelati nei prossimi giorni.



Informazioni su ZEISS

ZEISS è un'azienda tecnologica leader a livello mondiale, che opera nei settori dell'ottica e dell'optoelettronica. Nel precedente anno fiscale il Gruppo ZEISS ha generato ricavi per oltre 6,3 miliardi di Euro nei suoi quattro segmenti: Semiconductor Manufacturing Technology, Industrial Quality & Research, Medical Technology e Consumer Markets (dati aggiornati al 30 settembre 2020).



Per i suoi clienti, ZEISS sviluppa, produce e distribuisce soluzioni innovative per la metrologia industriale e la garanzia di qualità, per i microscopi usati nelle scienze biologiche e nella ricerca sui materiali e per le tecnologie medicali dedicate alla diagnosi e al trattamento delle malattie nelle specializzazioni di oftalmologia e microchirurgia. Il nome ZEISS è conosciuto nel mondo anche come sinonimo di litografia ottica, strumento usato dall'industria dei chip per la produzione di componenti semiconduttori. La domanda di prodotti a marchio ZEISS quali lenti per occhiali da vista, lenti per foto e videocamere e binoculari è in crescita.



Grazie a un portfolio in linea con le future aree di crescita quali digitalizzazione, sanità e Smart Production e a un marchio forte, con le sue soluzioni ZEISS sta plasmando il futuro e promuovendo la costante evoluzione del mondo dell'ottica e dei campi correlati. ZEISS investe il 13% del suo fatturato in Ricerca e Sviluppo. Queste spese ingenti rappresentano una lunga tradizione presso ZEISS e sono allo stesso tempo un investimento per il futuro.



Con oltre 32.000 collaboratrici e collaboratori, ZEISS opera a livello mondiale in quasi 50 paesi con circa 30 stabilimenti produttivi, 60 sedi di distribuzione e assistenza e 27 centri di ricerca e sviluppo. La sede centrale dell'azienda, fondata a Jena nel 1846, si trova a Oberkochen in Germania. La Carl Zeiss Foundation, una delle più grandi fondazioni tedesche dedicate alla promozione della scienza, è il proprietario unico della holding Carl Zeiss SpA.



Per ulteriori informazioni, visitate il sito: www.zeiss.it



ZEISS Vision Care

ZEISS Vision Care è uno dei leader mondiali nella produzione di lenti per occhiali da vista e strumenti oftalmici. All'interno del segmento Consumer Markets questa area sviluppa e produce strumenti e soluzioni per l'intera catena di valore dell'ottica oftalmica, che vengono commercializzati in tutto il mondo con il marchio ZEISS.