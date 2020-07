ZEISS presenta le lenti fotocromatiche: il segreto per indossare un unico paio di occhiali tutto il giorno

Le innovative lenti ZEISS PhotoFusion e AdaptiveSun uniscono comodità, eleganza e protezione. Pensate per coloro che sono sempre in movimento e che desiderano la praticità di un unico paio di occhiali.

Le persone che indossano regolarmente occhiali da vista sono spesso obbligate ad alternare occhiali da vista e occhiali da sole ogni qualvolta entrano in luogo chiuso o escono all’aperto e viceversa. Inoltre, mai come in questa stagione è fondamentale ricordare l’importanza di proteggere gli occhi dai raggi UV: un’esposizione eccessiva alle radiazioni ultraviolette può danneggiare i delicati tessuti intorno agli occhi o compromettere il cristallino, riducendone la trasparenza e provocando danni che possono aggravarsi con l'avanzare dell’età.



Per evitare il continuo cambio di occhiali, ZEISS Vision Care, sempre attenta al benessere visivo dei propri clienti, propone la tecnologia fotocromatica di ZEISS PhotoFusion, lenti da vista in grado di scurirsi e schiarirsi in modo rapido per assicurare il massimo comfort in qualsiasi condizione di luce, tanto all’esterno quanto all’interno. Praticità e comodità sono infatti i due benefici principali delle lenti fotocromatiche che permettono a chi le indossa di vivere la propria giornata in maniera dinamica senza doversi preoccupare di portare con sé due paia di occhiali.



Il grande vantaggio offerto da questa tipologia di lenti è racchiuso proprio nel loro funzionamento: le molecole sensibili alla luce sono in grado di “trasformare” le normali lenti chiare trasparenti in lenti da sole in pochi secondi. Esposte ai raggi solari queste molecole foto-attive si aprono e fanno scurire le lenti, mentre in una situazione di tempo nuvoloso la colorazione diventa leggera e confortevole. Infine, rientrando all’interno, le molecole si richiudono e le lenti tornano ad essere totalmente chiare.



Per chi ama invece stare all’aria aperta, ZEISS AdaptiveSun è una valida alternativa alle tradizionali lenti da sole e ne supera il limite. Passano infatti da scure a più chiare in pochi secondi per adattarsi all’intensità di luce presente, garantendo sempre una protezione completa dai raggi UV. Le lenti intelligenti AdaptiveSun sono state progettate per adattare automaticamente il livello di scurimento in funzione dell'esposizione ai raggi solari, assicurando così una perfetta protezione dall'abbagliamento.



Un altro aspetto importante per i giovani e per tutti i fashion addicted riguarda l’estetica. L’occhiale da vista continua infatti ad essere un accessorio non più solo legato a una necessità visiva, ma rappresenta un vero e proprio must have da abbinare al proprio outfit e da sfoggiare con piacere.



Le colorazioni disponibili per le lenti ZEISS PhotoFusion e AdaptiveSun sono molteplici e in grado di soddisfare anche i look più ricercati. Per un look classico le colorazioni grigio e marrone sono le ideali, mentre il pioneer (grigio-verde) e il blu sono tra le colazioni più alla moda, da abbinare a un outfit fresco e sportivo. Infine, l’intramontabile classico, la colorazione extra grey è la più adatta per i climi caldi e per chi si orienta su un look total black.



