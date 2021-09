Zeni1870 chiama Milano

Le referenze del Lugana della storica winery boutique di Bardolino, certificate SQNPI, protagoniste alla Milano Wine Week dal 2 al 10 ottobre.

l Lugana Vigne Alte e il Lugana Marogne, firmati Zeni1870, nuovamente protagonisti a Milano per la Milano Wine Week, l’evento diffuso in programma dal 2 al 10 ottobre nel capoluogo meneghino.

Dopo l’attenzione e il successo riscontrati nel corso dell’evento “Lugana Armonie Senza Tempo”, recentemente tenutosi al Museo Nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, prosegue da parte della storica cantina di Bardolino l’impegno per raccontare le proprie eccellenze nel cuore di una delle metropoli più strategiche al mondo in tema di mode e tendenze.

Per tutta la durata della Milano Wine Week le interpretazioni del “Lugana secondo Zeni” si potranno degustare in cinque locali super trendy nella zona di Porta Romana:



Apres-Coup

Aspass bistrot

Cocciuto

Trapizzino

Trattoria Trippa



Carta bianca ai ristoratori che potranno così prestar fede alla tradizione oppure sbizzarrirsi in accostamenti originali e fuori dagli schemi.

Cinque locali, quelli in cui i vini di Zeni1870 saranno presenti, tra loro molto differenti per stile e proposte a sottolineare come il Lugana Vigne Alte e il Lugana Marogne si prestino perfettamente sia per accompagnare momenti formali sia per esaltare i sapori del cibo di strada, la pizza o sfiziosi finger food, protagonisti indiscussi degli aperitivi rinforzati.



«Abbiamo scelto di cavalcare l’onda e di marcare la nostra presenza a Milano – evidenzia Elena Zeni, quinta generazione alla guida dell’azienda assieme ai fratelli Fausto e Federica – poiché crediamo molto in questa città e nelle influenze che essa sa generare. Nell’ultimo anno e mezzo è cambiato radicalmente il rapporto col consumatore col quale abbiamo imparato a dialogare in maniera molto più diretta ed efficace grazie al digitale. Vogliamo ora proseguire questo “dialogo” anche sul piano reale e con l’insostituibile supporto dei ristoratori e degli enotecari».



Il Lugana Vigne Alte e il Lugana Marogne, annata 2020, sono entrambi certificati SQNPI e non a caso è stata scelta proprio Milano quale città riferimento per ospitare il loro debutto.

Il Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata è uno schema di certificazione su base volontaria, riconosciuto a livello nazionale e comunitario, che identifica tutti quei prodotti agricoli e agroalimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata, con una particolare attenzione al mantenimento della catena di tracciabilità e alla scelta di non utilizzo di alcuni prodotti fitosanitari.

L’obiettivo della certificazione è garantire al consumatore finale prodotti sicuri, di qualità, rispettosi dell’ambiente e della salute dell’uomo.



L’ottenimento della certificazione SQNPI evidenzia ancora una volta come la cantina sia attenta alle tematiche legate all’ambiente e denota un forte impegno in favore di un approccio produttivo a basso impatto e rispettoso della salute del consumatore.



L’azienda Zeni1870



L’azienda Zeni nasce nel 1870 con Bartolomeo Zeni, impegnato nella commercializzazione di olio, pesce e vino dei paesi rivieraschi del Garda. Il vino lo affascina più di tutti tanto che il figlio Gaetano ne continua l’attività interessandosi anche alla mediazione. La grande svolta avviene con Nino Zeni, quarta generazione della famiglia e padre di Fausto, Elena e Federica che oggi, assieme alla mamma portano avanti l’azienda.

Negli anni ’50 Nino decide di spostare la sede produttiva da Bardolino alle colline soprastanti il paese. Qui fonda anche il Museo del Vino. Da un punto di vista produttivo invece spinge sulla valorizzazione dei terroir e sulle vinificazioni monovitigno.

Oggi Zeni1870, portata avanti dalla quinta generazione, opera su 60 ettari di vigneto di cui 20 di proprietà. Ogni anno viene prodotto circa 1 milione di bottiglie. L’export incide per l’80% sul totale prodotto. I principali mercati sono Svizzera, Germania, Nord Europa, USA, Giappone, Hong Kong, Singapore, Cina, Tailandia, Australia, Russia. Il 50% della produzione di Zeni1870 è dato da vini della DOC Valpolicella, a cui segue un 30% di vini della DOC Bardolino, un 15% della DOC Lugana e un 15% della DOC Soave. Il fatturato annuale si attesta attorno agli 11 milioni di euro.

Ogni anno oltre 100.000 visitatori, soprattutto stranieri, giungono in azienda per visitare il Museo del Vino e la Galleria Olfattiva oltre che per degustare e fare acquisti.