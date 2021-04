Zero sprechi in cucina con Bosch: il ricettario di Chef Rosanna Marziale che unisce sostenibilità e innovazione

“In cucina non si butta mai niente” dice il detto, ma come smaltire gli immancabili avanzi e trasformarli in pietanze gustose con un twist creativo? Bosch, marchio di eccellenza nella produzione di elettrodomestici che semplificano la vita quotidiana nel massimo rispetto delle risorse ambientali, da sempre ha a cuore questa tematica.

Proprio da questa volontà nasce “Zero Waste” un principio che per Bosch significa soprattutto azione, attraverso gesti quotidiani e significativi: preservare le risorse alimentari attraverso una produzione ed un consumo responsabili, riutilizzare e recuperare i prodotti, conservarli e cucinarli con metodi alternativi.



Bosch si è affidato quindi all’esperienza e alla creatività di Chef Rosanna Marziale, da sempre fautrice di una corretta alimentazione e di una cucina zero sprechi, per la creazione del ricettario “Zero sprechi in cucina con Bosch” che unisce la cucina innovatrice e genuina della Chef a tutta l’affidabilità degli elettrodomestici Bosch. Una collaborazione che segue la scia della #IoNonSprecoChallenge dello scorso autunno, l’iniziativa che aveva visto avvicendarsi numerosi appassionati di cucina in sfide social con Chef Rosanna Marziale, sempre all’insegna della cucina antispreco.



La prima ricetta ha come protagonista l’arista al forno, un piatto tipico e un classico degli avanzi nelle cucine di molte famiglie. Ma come rendere gustoso e innovativo questo alimento iconico? Attraverso l’uso di ingredienti genuini e con un pizzico di fantasia, Chef Rosanna Marziale riesce a trasformare l’arista in una variante veramente appetitosa.



Tutto questo è possibile soprattutto grazie alla tecnologia distintiva degli elettrodomestici Bosch, come il frullatore a immersione ErgoMixx, l’alleato perfetto per preparare in modo semplice e veloce un’ampia varietà di ricette: frulla, trita, miscela e impasta grazie all’incredibile potenza del motore Bosch da 1000 watt e grazie a QuattroBlade, una lama a quattro ali innovativa, durevole ed estremamente affilata che garantisce un taglio ottimale e risultati perfetti. Grazie al suo innovativo sistema sottovuoto, consente a tutti, con un piccolo gesto quotidiano, di contribuire alla riduzione dello spreco alimentare. Nella massima semplicità. Durante l’uso, infatti, l’aria viene efficacemente e velocemente rimossa, prolungando la durata degli alimenti e rallentando la proliferazione dei batteri. Allo stesso tempo, il sottovuoto evita la disidratazione dei cibi poiché l’umidità non può evaporare: le pietanze mantengono così consistenza, colore e sapore molto più a lungo rispetto ai consueti sistemi di conservazione.



Per realizzare poi una cottura salutare e impeccabile, i forni Serie 6 ad impulsi di vapore, grazie alla loro avanzata tecnologia, distribuiscono il vapore in modo del tutto uniforme nella cavità, per garantire risultati di cottura professionali: il pane, ad esempio, così come l’arrosto, risulterà croccante fuori e particolarmente morbido dentro. La funzione Rigenerazione, inoltre, permette di dare nuova vita ai cibi già pronti o avanzati dal giorno prima, facendoli tornare gustosi come appena cucinati, con la massima praticità e zero sprechi.



A partire dal mese di aprile, le ricette antispreco create a quattro mani con Chef Rosanna Marziale verranno pubblicate periodicamente sui social e sul sito di Bosch https://www.bosch-home.com/it/ e saranno fruibili dagli utenti previa registrazione.



RICETTA ANTISPRECO DI CHEF ROSANNA MARZIALE



La rinascita di un’arista



Ingredienti per 4 persone



Per l’arista:



Arista al forno avanzata 180 g

Patate arrosto 300 g

Parmigiano grattugiato 20 g

Crema di parmigiano allo zafferano 50 g

Pomodori confit 20

Uovo 1

Panko q.b.

Prezzemolo q.b.



Per la crema di parmigiano allo zafferano:



Parmigiano 30 g

Latte 100 ml

Pistillo di zafferano 1

Maizena q.b.



Procedimento



Tritare finemente la carne e metterla nel contenitore del frullatore. Unire le patate, precedentemente sbollentate e amalgamare il tutto. Aggiungere al composto l’uovo sbattuto e il formaggio. Profumare con il timo, il prezzemolo tritato e il pepe, quindi frullare bene il tutto.



Formare dei piccoli cilindri con le mani, ungerli con olio e panarli con il panko.



Preparare la crema di parmigiano: con il frullatore a immersione unire il parmigiano al latte, aggiungere un pistillo di zafferano e passare attraverso un passino fine. Addensare leggermente con della maizena. Mettere da parte.



Friggere i cilindri impanati in olio ben caldo fino a doratura e scolarli su carta assorbente. Dopo averli asciugati bene, impiattarli stendendo la salsa al parmigiano sul fondo del piatto.



ll consiglio di Chef Rosanna Marziale:



La stessa ricetta si può proporre aggiungendo un po’ di frutta secca nella panatura, tagliata finemente e integrata al panko. Per la perfetta riuscita del piatto controllare che l’olio non scenda al di sotto della temperatura di 180°C, in mondo che la frittura risulti croccante.



Elettrodomestici Bosch

“La tecnologia è progettata e creata per aiutare l’intera umanità ad ottenere sempre il massimo dalla propria vita.”- Robert Bosch



Il nome Bosch è noto in tutto il mondo come simbolo di eccellenza, qualità e affidabilità. Da oltre 80 anni, i suoi elettrodomestici onorano questa affermazione: Bosch è il marchio leader nei grandi elettrodomestici in Europa. Prodotti progettati e creati a partire dalle reali esigenze delle famiglie moderne che, grazie a soluzioni tecnologiche innovative, semplificano la vita tutti i giorni e consentono di raggiungere risultati sempre perfetti, nel massimo rispetto dell’ambiente. www.bosch-home.com/it



Bosch BSH Elettrodomestici S.p.A.

Via Marcello Nizzoli, 1 - 20147 Milano