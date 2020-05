Zespri Kiwifruit dona 1 tonnellata e mezzo di kiwi SunGold tra Lombardia, Lazio ed Emilia Romagna

Caritas Ambrosiana, Croce Rossa, e Banco Alimentare gli enti di beneficenza che riceveranno nelle prossime settimane le cassette di kiwi per le famiglie bisognose

Zespri™ Kiwifruit, produttore di kiwi numero uno al mondo, ha voluto adoperarsi per contribuire allo sforzo di solidarietà nazionale, ha disposto la donazione di 1 tonnellata e mezzo di kiwi SunGold™ a favore di 3 diversi enti di beneficenza, laici e non, in tre delle regioni più piegate da questa emergenza: Lombardia, Lazio ed Emilia Romagna. Le organizzazioni che riceveranno 500 quintali di frutti a testa sono la Caritas Ambrosiana di Milano, la Croce Rossa del Lazio, e il Banco Alimentare dell’Emilia Romagna che provvederanno attraverso la loro rete di solidarietà a distribuire i kiwi. Le donazioni si protrarranno per le prossime 6 settimane.



L’avvicinarsi della fase 2 da un lato porta ad essere più ottimisti e a vedere la luce alla fine del tunnel, ma d’altra parte, per la gravità che l’emergenza ha rappresentato, la richiesta di aiuti è ancora enorme: Zespri™ Kiwifruit ha atteso l’arrivo delle prime navi con i frutti per intervenire immediatamente, consapevole di poter donare un prodotto sano e delizioso e ad alto contenuto di vitamina C, come il kiwi SunGold™, in un momento in cui è fondamentale fare il pieno di energia, sia fisica che mentale.



L’iniziativa Italiana si inserisce in una rete di solidarietà globale a cui Zespri™ ha preso parte come marchio internazionale presente in oltre 50 paesi. Tante le iniziative di supporto finalizzate nei paesi più colpiti.



Zespri™ Group Ltd

Con un fatturato annuale di 2,943,870 dollari nel 2018/2019, Zespri™ è una delle aziende ortocultrici di maggior successo nel mondo ed il marchio Zespri™ è riconosciuto come il leader nel mondo per il kiwi di qualità premium. Con sede a Mount Maunganui, in Nuova Zelanda, Zespri™ è di totale proprietà dei coltivatori di kiwi attuali o del passato ed impiega più di 600 persone in Nuova Zelanda, Asia, Europa e nelle Americhe, distribuendo i propri prodotti in oltre 50 Paesi e risultando, così, il distributore di kiwi più esteso al mondo. Con 2.500 coltivatori in Nuova Zelanda e 1.000 in altri paesi, Zespri™ cura l’innovazione, la catena produttiva, la distribuzione e la commercializzazione del kiwi Zespri™ Green, Zespri™SunGold™, Zespri™Organic, Zespri™ Gold and Zespri™Sweet Green Kiwifruit e, grazie alla presenza di coltivatori in entrambi gli emisferi del pianeta, garantisce sempre la disponibilità di un frutto eccellente 365 giorni all'anno. La produzione Zespri™ rappresenta il 30% di tutta la produzione mondiale e la Nuova Zelanda è il 3° più grande produttore dopo l’Italia e la Cina. Il prodotto è disponibile nella grande distribuzione, nei negozi al dettaglio, presso fruttivendoli e mercati (ambulanti).