Zone Franche Montane. Sindaci delle Madonie a Roma: “Vogliamo il diritto di residenza nel nostro territorio e fiscalità di sviluppo”

Zone franche montane. I sindaci delle Madonie a Roma

Tanti sindaci del Sud, esattamente 109 , oggi si sono dati appuntamento a Roma davanti al Parlamento per chiedere esitare la legge per il riconoscimento delle Zone Franche Montane, già approvata dalla Assemblea Regionale Siciliana. Tale fattibilità consentirebbe anche di porterebbe avanti un sistema a catena per le tante imprese che possono produrre e investire nelle aree interne godendo di un regime di decontribuzione e defiscalizzazione importante. Aspetto cardine rimane quello dello spopolamento che rimane una piaga del nostro sistema, cosi come nel territorio delle Madonie con una parte di sindaci presenti che ha detto la reale situazione che si vive quotidianamente nei singoli comuni.





Sulla stessa linea il sindaco Gandolfo Librizzi di Polizzi Generosa, presente a Roam assieme al sindaco di Isnello Marcello Catanzaro (foto dal profilo facebook) e altri, che annovera tale problema come una soluzione da intraprendere prima possibile, rimarcando la residenza del singolo cittadino come punto indelebile ovunque esso sia, con stessi diritti territoriali da Nord a Sud.- « In Sicilia, invece, nel Sud più in generale, tutto diventa maledettamente più complicato. La via più semplice, allora, diventa quella di partire (quanti non annoverano nella propria famiglia emigrati del nuovo millennio?). Sostenere politiche di vantaggi fiscali per chi vi risiede, vi investe e vi lavora, dentro una coerente logica di sviluppo territoriale, aiuterebbe a far mettere radice alle persone. Perché, infine, è il lavoro che permette alle persone di risiedere e investire sul proprio futuro. Perché se laddove si risiede si può anche lavorare e vivere con dignità, le persone non emigrano, né si sradicano dalla terra natia, se non per libera scelta. La legge sulle Zone Franche Montane è un esempio di attenzione positiva che prova ad attuare la specialità dello Statuto siciliano facendo leva sull’autonomia regionale a favore di una fiscalità di vantaggio per i territori più fragili».



Una tassazione più vantaggiosa per imprese e cittadini attrarrebbe investimenti e arginerebbe lo spopolamento ,quindi una condizione favorevole per chi vive in questi territori . Nella giornata incontri con i gruppi parlamentari con rappresentante della Presidenza di camera e Senato e con il ministro per il sud Carfagna e per gli affari regionali Gelmini,



Antonio David