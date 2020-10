ZOYA lancia REMOVE + non il solito solvente

Zoya Remove+ è un innovativo prodotto 3 in 1 che rimuove lo smalto, sgrassa il piatto ungueale e lo deterge in profondità per favorire la successiva applicazione di prodotto. La sua formula, al gradevole profumo di lavanda e ricca di glicerina, è estremamente delicata e idrata e protegge l’unghia naturale

Il primo step per una manicure impeccabile è utilizzare un solvente delicato, che non aggredisce l’unghia naturale ma la rispetta e la protegge. Zoya, il brand che da oltre 30 anni è sinonimo di cura e colore per mani e piedi, all’insegna di formulazioni vegane e long lasting, offre la risposta con Remove+.



Remove+ è il primo solvente a favore di unghie naturali più forti e resistenti, la soluzione ideale per chi desidera sfoggiare mani e unghie sempre in ordine, con la libertà di cambiare spesso la nuance di smalto preferita, su una base naturale protetta.

Beauty tip: utilizzare sempre Zoya Remove+ prima di applicare Zoya Color Lock System, il sistema che permette di realizzare manicure perfette e a lunga tenuta, in salone e a casa.



I plus

- Rimuove delicatamente lo smalto

- Deterge il piatto ungueale

- Rispetta e protegge l’unghia naturale



*Allure Best of Beauty Awards 2020*

Zoya Remove+ è stato premiato dal magazine americano Allure come il migliore solvente per smalto al mondo.



Zoya Remove+ è disponibile nei due formati da 240 ml, € 20 e da 60 ml, € 9.



Il marchio Zoya® è distribuito in esclusiva da Nailevo Srl presso i migliori centri e Beauty Spa d’Italia e su www.beautyzon.it