Zucchetti adotta la soluzione di object storage firmata da BCLOUD e Cloudian

BCLOUD, unico Software Defined System Integrator italiano e Cloudian, società americana specializzata in object storage hanno realizzato un progetto riguardante una applicazione di archiviazione legale sviluppata in ambito cloud su tecnologia object storage per Zucchetti, società leader nella produzione di soluzioni applicative in Italia e in Europa.

A questo link, il video : https://www.youtube.com/watch?v=o46Urviirt8&feature=youtu.be



L'esigenza di Zucchetti era soddisfare la richiesta sempre più pressante da parte dei suoi clienti di soluzioni affidabili ed economiche al tempo stesso, nella sfera della conservazione dei documenti in ambito cloud.



BCLOUD ha utilizzato HyperStore di Cloudian, un'architettura di tipo scale-out basata su API S3 in grado di creare infrastrutture object storage da tre a più nodi (unica S3 full-compliant oggi sul mercato) nei data center e cloud pubblici e che si differenzia dallo storage tradizionale per maggiore scalabilità, flessibilità e sicurezza. Ciò ha consentito a Zucchetti di uscire sul mercato con la sua applicazione partendo da una installazione prima estremamente ridotta di pochi terabyte (implementata in un ambiente di test) sino ad arrivare alle attuali e numerose attivazioni di server localizzati in tre siti.



L'object storage aiuta le aziende a gestire in modo corretto la crescita dei dati che quotidianamente vengono utilizzati al loro interno e nel mondo. E' la migliore risposta tecnologica attualmente disponibile da adottare per la conservazione di grandi volumi di informazioni digitali (parliamo di petabyte) come documenti critici, legali, certificati (fatturazione, documenti a uso governativo, immagini e filmati prodotti in campo ospedaliero, e altro ancora), in grado di offrire alle imprese tutti i vantaggi in termini di affidabilità, versatilità e sicurezza.