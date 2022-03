La Pasqua sboccia a Borgotufi, l’albergo diffuso nel cuore dell’Appennino

La magia delle fioriture dei meli in primavera avvolge Borgotufi, l’albergo diffuso di Castel del Giudice (IS), in Molise, con esperienze speciali.

I meleti sbocciano su i terreni un tempo abbandonati e ora tornati a nuova vita, inebriando di fragranze l’aria di primavera, tra i boschi e le montagne dell’Appennino molisano-abruzzese che circondano l’albergo diffuso Borgotufi di Castel del Giudice (IS), un borgo nel borgo, formato da 33 case in pietra recuperate da antiche stalle, da cui partire per rigeneranti passeggiate immersi nello spettacolo delle fioriture. Il periodo di Pasqua 2022 è l’ideale per vivere in coppia, in famiglia e con le persone care una vacanza intima ed accogliente, tra escursioni nella biodiversità e tour esperienziali alla scoperta del Molise. Per poi rientrare a Borgotufi, rilassarsi nel centro benessere panoramico e deliziarsi con i menu speciali di Pasqua e Pasquetta ideati dallo Chef Marco Pasquarelli al Ristorante Il Tartufo.



La primavera in Alto Molise regala scenari incantati. I campi di melo dell’azienda agricola Melise che arricchiscono il paesaggio del borgo si decorano di colori e profumi, occasione per partecipare a percorsi guidati alla scoperta dei meleti in fiore e conoscere le diverse tipologie di frutta autoctona recuperata, del birrificio agricolo Malto Lento, o per partecipare alle degustazioni di tartufo e miele al cospetto di madre natura. Affascinanti sentieri si snodano tra i boschi e i ruscelli che scorrono tra il Molise e l’Abruzzo, come quello che conduce alle sorgenti di acqua sulfurea o il sentiero che segue il corso del fiume Sagro fino al centro rafting, oppure il cammino che si immerge nella vegetazione dove nascono funghi e tartufi, o lungo le sponde del fiume Molinaro, un luogo di pace e di energia, ideale per praticare forest bathing. Altri percorsi permettono di raggiungere il Giardino delle Mele Antiche e l’Apiario di Comunità di Castel del Giudice, i paesi vicini come Capracotta o gli abeti bianchi di Pescopennataro, le Cascate del Verde di Borrello o i sentieri della Riserva Mab UNESCO Alto Molise. A poca distanza, Pietrabbondante e la sua area archeologica Sannita permettono di vivere un viaggio straordinario nella storia antica.



La proposta di Pasqua e Pasquetta al Borgo, valida il 17 e il 18 aprile 2022, comprende: il pernottamento in una delle tipologie di case dell’albergo diffuso, con soggiorno minimo di 2 notti, ricca colazione con prodotti locali, pranzo di Pasqua e pranzo di Pasquetta al Ristorante Il Tartufo, lo sconto del 10%, con prezzo a partire da 112 euro a persona a notte. Il soggiorno è prolungabile nei giorni precedenti e successivi alla Pasqua in modalità pernottamento e colazione.

L’offerta “Il tempo dei fiori a Borgotufi”, dall’8 al 22 aprile 2022, comprende il pernottamento in una delle tipologie di case dell’albergo diffuso e la ricca colazione con prodotti locali. Il prezzo è a partire da 99 euro a camera a notte per 2 persone. Su prenotazione c’è la possibilità di partecipare ai tour esperienziali tra i meleti in fiore e le mele antiche, al birrificio agricolo o vivere un viaggio multisensoriale nel mondo del tartufo e del miele.



Per informazioni: Borgotufi Albergo Diffuso

Via Borgo Tufi, 80 - 86080 Castel del Giudice (IS)

Tel. 0865 946820

Email: [email protected]

Sito web: www.borgotufi.it



ph fonte ufficio stampa