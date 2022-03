Novità 2022: cover, effetti materici che conquistano

La materia diventa mezzo espressivo nella cappa Cover, la nuova soluzione aspirante a parete di Falmec, che si distingue per le avvolgenti finiture ispirate alla bellezza materica della natura.

La “cover” del frontale apribile - con misura unica da 85 cm - è, infatti, disponibile nell’esclusiva finitura argilla nelle tonalità calde della terra, come terracotta e sabbia, o nei colori intensi della roccia, come pietra e ardesia - quest’ultima utilizzabile anche come lavagna con gessi sia solidi sia liquidi.



L’estrema plasmabilità del composito di argilla ed elementi in resina permette al materiale di essere applicato sulla superficie dello schermo attraverso un trattamento di spatolatura manuale, donando un effetto estetico naturale e una texture piacevole al tatto.



Adatto per l’uso in cucina, il sofisticato rivestimento in argilla è stato sottoposto a specifici trattamenti per renderlo ancora più durevole nel tempo, e resistente a calore e graffi che possono sopraggiungere considerato l’uso quotidiano e intensivo della cappa. La pulizia della superficie è, inoltre, facilissima, poiché prevede solo l’utilizzo di un panno umido.



Per chi, invece, predilige tonalità più tradizionali, Cover è disponibile anche nella classica versione in vetro bianco o nero.



Dal punto di vista funzionale, la nuova cappa Cover integra un potente motore ultrasottile da 600 m3/h, garantendo alte prestazioni e un design compatto. La cappa è dotata di una pulsantiera elettronica - visibile a frontale aperto - che consente di regolare la velocità di aspirazione, e di un filtro antigrasso metallico con la possibilità di richiedere lo speciale filtro naturale Carbon.Zeo, che unisce i benefici del carbone e della zeolite per un assorbimento davvero straordinario di odori e vapori.



Cover, infine, presenta la funzione Dynamic LED Light, che permette di variare e adattare la tonalità della luce in base alle proprie preferenze ed esigenze.



www.falmec.it



Nata nel 1981 a Vittorio Veneto (Treviso), Falmec è oggi leader nella produzione di cappe aspiranti e soluzioni nel trattamento aria, caratterizzate da innovazione tecnologica, design e qualità, espressione di ingegno costruttivo 100% italiano.

Attraverso un processo multifase che si svolge interamente nello stabilimento aziendale di Vittorio Veneto, vicino a Venezia, ogni singolo prodotto viene curato nei minimi dettagli. La grande forza del brand risiede nella capacità di coniugare design ricercato e nuove tecnologie volte a perfezionare le prestazioni dei prodotti, dalla silenziosità dell’aspirazione alla purificazione dell’aria, condizioni essenziali per il mantenimento di un ambiente domestico sano e gradevole, migliorando così il comfort e la qualità del tempo speso in casa.



ph fonte ufficio stampa