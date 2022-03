WIKIPEDIA: una voce, tante voci

WIKIPEDIA lancia una maratona per l'Ucraina Indetto anche il Mese della Diplomazia Culturale dell’Ucraina insieme all’editathon WikiGap

“Il patrimonio e le identità culturali possono giocare un ruolo fondamentale nelle relazioni tra i popoli. Non come generatori di conflitti e sopraffazioni ma, al contrario, di mutuo interesse, dialogo e reciproca comprensione e interrelazione.” Così la comunità di volontari di Wikipedia in italiano ha commentato la scelta di lanciare una maratona di scrittura dedicata alle voci del patrimonio artistico e naturale ucraino.

La writing week sul patrimonio dell'Ucraina è stata attivata in conseguenza della crisi russo-ucraina in corso.

Si tratta di una writing week anomala, lanciata il 3 marzo, con una data di fine ancora da definire. Il contributo che si chiede agli utenti è di scrivere voci e caricare foto su Wikimedia Commons, focalizzate sull’Ucraina; ma anche di creare itinerari turistici su Wikivoyage o lezioni su Wikiversità. Gli utenti potranno scrivere di qualsiasi argomento, focalizzandosi su voci legate alla cultura ucraina: artisti, tradizioni popolari, monumenti e musei, aree naturali.



“Wikimedia Italia vuole esprimere la sua vicinanza a tutte le comunità di volontari che operano in ogni edizione dell’enciclopedia, impegnati come sempre per garantire un'informazione precisa, imparziale e libera” - ha dichiarato Iolanda Pensa, Presidente di Wikimedia Italia – “Mentre alcuni membri della nostra comunità globale sono in pericolo a causa della guerra in Ucraina, altri in Russia stanno mettendo a rischio la loro stessa libertà per evitare disinformazione e altre forme di vandalismo sull’enciclopedia, continuando a fornire il loro contributo. Come volontari dei progetti di Wikimedia, crediamo tutti nel valore della collaborazione e della condivisione, contro ogni forma di violenza.”



Le altre iniziative di Wikipedia a favore dell’Ucraina

In contemporanea, è in corso fino al 17 marzo anche il Mese della Diplomazia Culturale dell’Ucraina 2022, un concorso di scrittura iniziato prima del conflitto che si pone l’obiettivo di creare e migliorare le voci sulla cultura e sulle personalità dell’Ucraina nel maggior numero possibile di edizioni linguistiche di Wikipedia. Il progetto è stato organizzato da Wikimedia Ukraine in collaborazione con l’Ukrainian Institute e Ministero degli Affari Esteri dell'Ucraina.

Inoltre, in occasione dell’8 marzo è stato lanciato anche WikiGap 2022, un editathon interamente dedicato alle voci biografie di donne ucraine. Molte, infatti, mancano all’appello: giornaliste e politiche come Iryna Heraščenko, Ivanna Klympuš-Cincadze e Marička Padalko. Ma anche rappresentanti delle istituzioni che fanno parte dell’attuale governo in carica: è il caso, tra le altre, di Maryna Lazebna, Ministro della politica sociale e di Ol'ha Buslavec', Ministro dell’energia.



Wikipedia e Wikimedia

Wikipedia è un'enciclopedia online a contenuto libero nata nel 2001 ed è l’enciclopedia più consultata al mondo, con 20 miliardi di pagine visualizzate al mese e 55 milioni di voci scritte dagli utenti. In lingua italiana, il sito debutta l'11 maggio 2001, occupando stabilmente i primi posti tra i siti più visitati dagli italiani. Wikimedia Italia è il capitolo italiano di Wikimedia Foundation Inc. ed è l’associazione che in Italia sostiene Wikipedia, i progetti Wikimedia, OpenStreetMap e la conoscenza libera, collaborando con istituzioni pubbliche e private, musei, biblioteche, archivi, scuole e università e organizzando dal 2012 Wiki Loves Monuments. Wikimedia Foundation Inc. è la fondazione senza scopo di lucro nata nel 2003 negli Stati Uniti con l’obiettivo di incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di contenuti liberi in tutte le lingue e fornire gratuitamente al pubblico l'intero contenuto dei suoi progetti, tra i quali il più noto è proprio Wikipedia.



ph fonte ufficio stampa