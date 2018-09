1 – 4 agosto 2019: Masterclass “Da Rossini a Verdi” tenuta dal tenore Francesco Meli a Palazzo Pesce, Mola di Bari

Da giovedì 1 a domenica 4 agosto 2019 a Palazzo Pesce risuoneranno le note del belcanto italiano durante la Masterclass “Da Rossini a Verdi” tenuta dal tenore Francesco Meli.

Tre giorni di lezione riservati a un numero esclusivo di partecipanti (max. 10) per poter pienamente approfondire gli aspetti tecnici e interpretativi del repertorio lirico per antonomasia insieme a Francesco Meli, definito dalla critica il tenore italiano numero uno e fra i più affermati tenori di caratura internazionale. Genovese, ha debuttato a Lisbona, Bologna, Venezia, al Carlo Felice di Genova, a Zurigo, a Verona e Torino. Al Teatro alla Scala di Milano, il tempio mondiale della lirica, è stato diretto da Riccardo Muti nei “Dialogues des Carmelites” per poi tornarci più volte impegnato in “Otello”, “Idomeneo”, “Don Giovanni”, “Maria Stuarda”, “I due Foscari”, “Ernani”, “Giovanna d’Arco”, “Carmen”, “Der Rosenkavalier” ed il Requiem di Verdi. Si è esibito in tutto il mondo, dal Covent Garden al MET, da Los Angeles a Tokyo, e ha al suo attivo cd e dvd con Virgin e Deutsche Grammophon.



Una possibilità unica in Puglia per confrontarsi e arricchirsi grazie all’esperienza di un artista che dal 2009 ha progressivamente affrontato ruoli più lirici, in particolare della produzione verdiana, sotto la guida di bacchette del calibro di Antonio Pappano, Riccardo Chailly e Lorin Maazel. Invitato a cantare al Concerto commemorativo per Luciano Pavarotti all’Arena di Verona e come testimonial al Concerto Inaugurale di Expo Milano, è stato insignito di numerosi premi, fra cui il Premio Abbiati.



I giorni di studio e cesello culmineranno nel concerto finale serale di domenica 4 agosto nella Sala Etrusca di Palazzo Pesce, durante il quale saranno consegnati gli attestati di partecipazione dell’Atelier delle Arti.

1 – 4 agosto 2019 | Sala Etrusca di Palazzo Pesce

via Van Westerhout 24, Mola di Bari

Info e bando: 3931340912 – palazzopesce@yahoo.it