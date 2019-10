100 e lode, Tour de Ski rinnovato e vincente. Val di Fiemme: Salto e Combinata di coppa in coppa

Il comitato fiemmese ha presentato al Forum Nordicum il fitto programma di gennaio Tre giorni di Tour de Ski con la 100a tappa a Lago di Tesero, Sprint e Final Climb mass start La settimana successiva Combinata Nordica e Salto a go-go Non solo gare, anche intrattenimento per tutti, per regalarsi giornate indimenticabili

In Val di Fiemme tira già aria di neve e di spettacolo. È tradizione che ogni anno i grandi eventi si presentino ai giornalisti specializzati di sci nordico al Forum Nordicum, ed è successo anche quest’anno ad Anterselva, con la Val di Fiemme ad annunciare un esplosivo Tour de Ski e un lungo weekend con salto e combinata nordica appena pochi giorni dopo.

Marica Defrancesco, responsabile marketing e comunicazione del comitato fiemmese, dopo un video con le suggestive immagini della Val di Fiemme ha annunciato alcune delle novità che faranno da richiamo il 3, 4 e 5 gennaio ed i successivi 10, 11 e 12 gennaio. Per il comitato era presente anche Cristina Bellante, segretario generale ed Enzo Macor, direttore di gara.

Innanzitutto, il lungo weekend fiemmese del Tour de Ski si allarga su tre giornate. Venerdì 3 gennaio, la ormai classica in classico, la 10 e 15 km Mass Start, rappresenterà un vero e proprio “milestone”, poiché sarà la centesima tappa del Tour de Ski. L’impegnativa pista del Centro del Fondo di Lago di Tesero ha celebrato tanti grandi campioni del mondo negli ultimi tre decenni e nel 2026 designerà anche i campioni olimpici dei Giochi Invernali Milano-Cortina2026. Sabato 4 una novità assoluta per l’appuntamento trentino del Tour de Ski, una gara sprint in tecnica classica, e ciò significa che il challenge porterà anche gli sprinter fino al termine del Tour. Gli spettatori avranno finalmente la possibilità di tifare il beniamino Federico Pellegrino, anche in Val di Fiemme! Difficile capire fin da ora se gli sprinter affronteranno anche la Final Climb, sicuramente in molti si, anche perché la prossima edizione porterà un cambio epocale, non sarà più infatti una pursuit con i distacchi accumulati fino al sabato nell’intero Tour, ma una spettacolare, affascinante e durissima Final Climb – Mass Start! Tutti insieme alla partenza in linea di Lago di Tesero, con un serrato confronto corpo a corpo sulle rampe dell’Alpe Cermis di Cavalese. Per il pubblico sarà uno spettacolo davvero imperdibile. Ci sono anche altre novità, che saranno però svelate ad inizio novembre alla tradizionale conferenza stampa di Milano.

La settimana successiva ci si sposta come fulcro allo Stadio del Salto di Predazzo, con la Combinata Nordica a sfumare a Lago di Tesero con le prove di fondo. Tre competizioni di Coppa del Mondo, con venerdì 10 e sabato 11 gennaio a proporre due 10 km con salti dal trampolino HS 135, mentre domenica 12 gennaio si svolgerà la team sprint 2x7,5 km.

Sabato 11 e domenica 12 gennaio gare anche per la Coppa del Mondo di Salto Speciale sull’HS 135, dopo il grande successo ottenuto lo scorso gennaio, con oltre 5.000 spettatori “impazziti” di gioia nel parterre.

Sul sito ufficiale www.fiemmeworldcup.com sono annunciati anche i tanti eventi di contorno che regaleranno agli appassionati giornate davvero emozionanti, cominciando a “sognare” quello che sarà - anche in Val di Fiemme - un 2026 olimpico!



PROGRAMMA

Tour de Ski

Venerdì 3 gennaio– Mass Start TC

13:15 partenza donne – 10 km

15:15 partenza uomini – 15 km



Sabato 4 gennaio – Sprint donne/uomini – 1,2 / 1,5 km TC

09:00 Qualifiche

11:25 Finali



Domenica 5 gennaio – Final Climb Alpe Cermis – Mass Start - 9 km TL

13:15 partenza donne

15:15 partenza uomini



Venerdì 10 gennaio

Combinata Nordica

10:00 Individual Gundersen HS 135 - Salto di Gara

13:50 Individual Gundersen 10 km

Salto Speciale

18.00 Qualifiche HS 135



Sabato 11 gennaio

Combinata Nordica

10:00 Individual Gundersen HS 135 – Salto di Gara

13:30 Individual Gundersen 10 km

Salto Speciale

16:00 Individual HS 135 – 1° Salto di gara

a seguire Finale HS 135



Domenica 12 gennaio

Combinata Nordica

ore 9:30 Team Sprint HS 135 - Salto di Gara

ore 14:00 Team Sprint 2 x 7,5 km

Salto Speciale

16:30 Individual HS 135 – 1° Salto di gara

a seguire Finale HS 135