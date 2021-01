Il 30 dicembre 2020 è uscito il manuale 12 articoli a garanzia dei diritti universali – (Independently published), un libro di Luana La Camera in cui i Principi fondamentali della Costituzione italiana divengono, attraverso descrizioni esemplificative, protagonisti principali.

Come posso ordinare il libro?

Il libro è ordinabile sugli store Amazon online in formato cartaceo o ebook.



Quale citazione rappresenta maggiormente il suo libro?

«L’uomo sa discernere cosa è giusto da cosa è sbagliato. Sa aiutare il prossimo, per esempio. Tuttavia, al contempo, sa benissimo anche come umiliarlo e maltrattarlo. È chiaro che le sue sono scelte consapevoli.»



Luana La Camera racconta così l’anima di questo libro, con un invito, rivolto ai lettori a lasciarsi sopraffare dalla curiosità di scoprire l'origine di ogni singolo articolo sui Principi fondamentali della Costituzione italiana.



Qual è lo scopo del suo libro?

In queste righe La Camera rivela alcune indicazioni utili nello studio del diritto. L’idea è quella di guidare i lettori alla semplificazione di una materia complessa attraverso dei metodi tradizionali infallibili.



Il manuale 12 articoli a garanzia dei diritti universali rappresenta un utile strumento di studio per tutti coloro che intendono approcciarsi a una tematica tanto complessa quanto attuale. Il volume consente una fruizione didattica e formativa (preparazione ai concorsi pubblici, esami universitari, tesi di laurea) e una, per così dire «ludica» (persone interessate a comprendere l’attuale situazione politica, amanti della Costituzione o semplicemente curiosi). Il volume contiene un test di autovalutazione che consente di memorizzare gli argomenti trattati e verificare i progressi ottenuti.



Chi è Luana La Camera (Cosenza 1986)?

Laureata in Scienze Politiche nel 2015 nell’Università della Calabria. Autrice del romanzo Se io non avessi me pubblicato nel 2010 con il Gruppo Albatros il filo. È attualmente ideatrice e curatrice del videocorso di Diritto costituzionale da zero presente sulla piattaforma, californiana, di Udemy (https://www.udemy.com/course/diritto-costituzionale-da-zero/).



Dove si può acquistare il manuale?

Luana La Camera, 12 articoli a garanzia dei diritti universali, preordinabile sugli store di Amazon dal 30 dicembre 2020, Independently published, 64 pagine, 11,43 euro (ebook 91 pagine, 3,99 euro).