15 febbraio 2020: TANGO! [Arnesano - Abbracciante] a Palazzo Pesce, Mola di Bari

Sabato 15 febbraio 2020 alle ore 20.30 Palazzo Pesce si muove al ritmo di Tango! insieme alla voce di Paola Arnesano e alla fisarmonica di Vince Abbracciante.

Un concerto in Puglia per esplorare le latitudini musicali del Rio della Plata, dell’Argentina e dell’Uruguay in un viaggio musicale altamente evocativo che si fa altalena emotiva fra passione, sensualità e sofferenza senza tempo. Dal tango milonguero di Carlos Gardel a quello nuevo di Astor Piazzolla, Paola Arnesano, ormai celebre ovunque con la sua vocalità eclettica che spazia dal jazz alla bossa nova, dalla musica etnica ai Police (in un progetto a loro dedicato e pubblicato dalla Four) e vincitrice dell’Italian Jazz Awards 2009, riesce sempre nell’impresa di trasformarsi, reinventarsi ed emozionare il pubblico. Grazie alla complicità di Vince Abbracciante, laurea in Fisarmonica classica con lode e menzione al Conservatorio di Matera, fisarmonicista che si è esibito nei cinque continenti insieme ai nomi più prestigiosi del panorama musicale internazionale e definito dal Dizionario del Jazz italiano 2014 “stella nascente della fisarmonica in Italia … padroneggia la fisarmonica come pochi e suona con talento qualsiasi genere musicale”. Vince riesce a creare contrappunti trasognanti e ritmiche piene e vivaci che ben s’incastrano con le melodie della voce.



Una serata coinvolgente alla continua ricerca del suono interiore di una musica scandita dai battiti irregolari del cuore.



Ticket 10 euro



Sabato 15 febbraio 2020 h 20.30|Sala Etrusca di Palazzo Pesce

via Van Westerhout 24, Mola di Bari

Info e prenotazioni: 3931340912 – palazzopesce@yahoo.it