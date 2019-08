28 settembre 2019: Nana. Ninna nanne e canti d’amore [Musiche dal mondo] a Palazzo Pesce, Mola di Bari

Sabato 28 settembre 2019 alle ore 21.00 Palazzo Pesce si raccoglie nelle atmosfere delicate di “Nana. Ninna nanne e canti d’amore” con Chiara Liuzzi, soprano, voce recitante e percussioni, Maria Maringelli, liuto rinascimentale, chitarra romantica e chitarra classica, e Sofia Ruffino, viola da gamba.

Un concerto in Puglia che prende il nome dalle ninne nanne di celebri compositori per poi avventurarsi in una ricerca fra i canti d’amore di differenti tradizioni culturali del mondo con strumenti musicali ricercati, tecniche vocali originali e lingue diverse. Affidati al trio formato da Chiara Liuzzi, soprano, musicoterapeuta e ricercatrice, una carriera che la vede esibirsi sui palcoscenici di tutta Europa, un’intensa attività di docente in Italia e all’estero e una ricca discografia che nel 2019 ha visto nascere “The last taxi: new destination” per la Leo Records, da Maria Maringelli, chitarra e liuto, una formazione fra l’Italia e l’estero con i maestri più prestigiosi e numerosi primi premi e primi assoluti in concorsi nazionali e internazionali con la sua chitarra copia Grobert 1820 e il suo liuto rinascimentale di Urgiante Cipolloni, e Sofia Ruffino, viola da gamba, un talento musicale mostratosi già in tenera età, un’attività costellata di collaborazioni del calibro dell’Orchestra da Camera di Lugano e la Nova Musicorum Arcadia, partecipazioni a numerose e importanti tournée e festival tra cui Spoleto, San Pietroburgo, Melbourne e Rio de Janeiro, una lunga lista di incisioni per importanti case discografiche come Sony, Tactus e Amadeus e un violoncello francese Esculier del Settecento e una viola da gamba basso copia Guillaume Barbey 1717.



Una serata intensa ed evocativa, in cui il pubblico sarà preso per mano e accompagnato in un viaggio tra le più antiche espressioni d’affetto e tenerezza della tradizione berbera, italiana, francese, tedesca, estone, ebraica e armena, impreziosite da improvvisazioni e originali arrangiamenti.



Ticket: 10 euro



Sabato 28 settembre 2019 h 21.00 | Corte di Palazzo Pesce

via Van Westerhout 24, Mola di Bari

Info e prenotazioni: 3931340912 – palazzopesce@yahoo.it