3 – 4 novembre 2018 a Palazzo Pesce: Il jazz e l’approccio all’improvvisazione [Masterclass con Gaetano Partipilo]

Sabato 3 e domenica 4 novembre 2018 Palazzo Pesce apre le porte a Gaetano Partipilo e alla sua Masterclass in Sassofono e Improvvisazione jazz.

Due giorni in Puglia insieme al Maestro Partipilo, per due volte classificato al secondo posto come “Miglior nuovo talento nazionale” dalla rivista Musica Jazz e docente di Sassofono Jazz al Conservatorio Umberto Giordano di Foggia. Il primo giorno sarà dedicato all’approfondimento del tema del sassofono nel jazz, alla percezione dello strumento nel contesto jazzistico e le differenze con il mondo classico all’analisi del suono e del timbro, passando per gli elementi di armonia e ritmo fino a giungere all’esecuzione tematica, all’interpretazione e all’improvvisazione attraverso il blues e la scala blues. Protagonista del secondo giorno, dedicato a tutti gli strumenti, sarà l’arte dell’improvvisazione: studio del ritmo, poliritmia, analisi formale, cenni sull’interplay ed elementi di armonia funzionale si alterneranno a esercizi e pratica di gruppo e ad ascolti mirati. A conclusione, gli allievi si esibiranno nel concerto finale nel quale verranno rilasciati gli attestati di frequenza dall’Atelier delle rti.



Un’occasione imperdibile per confrontarsi e perfezionarsi sotto la guida attenta e appassionata di un musicista eclettico il cui ultimo album Daylight, prodotto dalla Tuk Music di Paolo Fresu, è stato presentato live a New York, e che si è esibito in tutto il mondo con alcuni tra i musicisti più significativi del panorama contemporaneo jazzistico e non.



Bando Masterclass con Gaetano Partipilo



3 – 4 novembre 2018 | Sala Etrusca di Palazzo Pesce

via Van Westerhout 24, Mola di Bari

Info e bando: 3931340912 – palazzopesce@yahoo.it