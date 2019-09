30 novembre 2019: Telepathy [Partipilo sax - Signorile piano] a Palazzo Pesce, Mola di Bari

Sabato 30 novembre 2019 alle ore 20.30 Palazzo Pesce è cassa di risonanza delle note di “Telepathy” con il sassofono di Gaetano Partipilo e il pianoforte di Mirko Signorile.

Un concerto in Puglia in cui la musica fa a meno del segno di una partitura, di una trama, di una traccia da seguire e si affida al dialogo telepatico e mistico, all’alieno linguaggio dell’invisibile. La Sala etrusca della dimora nobiliare di Mola di Bari diventa così luogo d’incontro e di scambio di energia e vibrazioni fra Gaetano Partipilo, docente di Sassofono Jazz al Conservatorio Giordano di Foggia, per due volte classificato al secondo posto come “miglior nuovo talento nazionale” sulla rivista «Musica Jazz», musicista eclettico che si esibisce nei cinque continenti con alcuni tra i musicisti più significativi del panorama contemporaneo jazzistico e non, e il cui ultimo album “Daylight”, prodotto dalla Tuk Music di Paolo Fresu, è stato presentato live a New York, e Mirko Signorile, diploma in Pianoforte classico al Conservatorio Piccinni di Bari, studi jazz con Enrico Rava a Siena e Richie Beirach a New York, una carriera che lo porta in giro per il mondo con artisti del calibro di Fabrizio Bosso, Nicola Conte e Rosalia De Souza, e una ricca discografia che lo vede anche autore di composizioni originali e libere interpretazioni di colonne sonore.



Una serata potente ed evocativa che è un viaggio verso l’ignoto, l’ebbrezza di un salto in aria, il profumo dei suoni e della luce.



Ticket 10 euro



30 novembre 2019 h 20.30|Sala Etrusca di Palazzo Pesce

via Van Westerhout 24, Mola di Bari

Info e prenotazioni: 3931340912 – palazzopesce@yahoo.it