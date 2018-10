7 ottobre 2018: Duo Ars Longa de la Habana (Cuba) in “Il canto e la lira” [mottetti del primo seicento] a Palazzo Pesce, Mola di Bari

Domenica 7 ottobre alle ore 20.30 a Palazzo Pesce un omaggio al primo barocco italiano, vocale sacro e strumentale, con il Duo Ars Longa de la Habana (Cuba).

Il pubblico di Mola di Bari sarà condotto attraverso le melodie di mottetti, scelti ad hoc per la serata, alla scoperta della musica sacra del ‘600 nostrano. Alcuni di questi fanno parte di una antologia contenente ben 44 mottetti a voce sola e basso continuo, pubblicata a Venezia nel 1625 da Leonardo Simonetti, cantante castrato impiegato nel coro diretto da Monteverdi a San Marco: Ghirlanda Sacra.



Tutti i brani selezionati appartengono ai migliori compositori e musicisti in aria nordica (non solo veneziana) ma anche autori romani e la prima eccezionale presenza di un autore napoletano. Tra questi: Bartolomeo Barbarino, Giovan Girolamo Kapsperger, Pier Francesco Caletti Bruni detto Francesco Cavalli.



Teresa Paz (soprano) e Aland López (liuto) sono i fondatori e direttori dell’ormai celebre Ars Longa. Fin dalla sua fondazione, l’ensemble ha offerto concerti nelle più prestigiose sale cubane, e in importanti festival ed eventi nazionali ed internazionali tra cui: Festival de Brezice, Slovenia; Festivales de Música Antigua de Riboville e Avignone, Francia; Mese Nazionale del Barocco Latinoamericano, Francia. Il gruppo ha inciso una dozzina di cd con opere inedite o rare di autori latinoamericani dell’età coloniali, che hanno procurato a Teresa Paz e Aland López i più alti riconoscimenti della critica internazionale: Diapason, Le monde de la musique, Télérama, Classica, e inoltre Times e la rivista spagnola Scherzo, oltre a vincere per sette volte il premio Cubadisco, massimo riconoscimento della nazione per incisioni discografiche d’arte.



Un’occasione importante per la Puglia per scoprire, o riscoprire, antiche sonorità.



Ticket: 10 euro



domenica 7 ottobre 2018 h 20.30| Sala Etrusca di Palazzo Pesce

via Van Westerhout 24, Mola di Bari

Info e prenotazioni: 3931340912 – palazzopesce@yahoo.it